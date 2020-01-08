FETÖ askerleri böyle tehdit etmiş İtirafçı komutan anlattı: Peşimi bırakmadılar, gitmeyince tehdit edildim

Görevi başındayken İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ankesörlü telefon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erzurum Karayazı İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İ.Y. itirafçı oldu.

1997 yılında liseye giriş sınavları için örgüte müzahir bir dershanenin sınavlarına girip burslu bir şekilde dershaneden eğitim hakkı kazandığını ifade etti. Bir ay boyunca ücretsiz dershaneye gittiğini ancak daha sonra kendisine ücret ödemesi gerektiğini söylemeleri üzerine örgüte ait evlere yönlendirildiğini ifade eden İ.Y., "Örgüt abim G.Ş. anemin başı açık fotoğraf çektirmesini söyledi. Ancak ben bunu uygulamadım. Askeri lise sınavlarına girerek kazandım. 1998 yılında Kuleli Askeri Lisesi'nde başladım. Bana ima yoluyla namaz kılmam ve oruç tutmam söylendi. Bu tutum beni yapıdan uzaklaştırdı.

"BENİ TEHDİT ETTİ"

G.Ş. isimli şahıs benimle yaptığı bir görüşmede beni üstü kapalı bir şekilde tehdit etti. Bir şekilde toplantılara gelmezsem okuldan atılacağımı söyledi. Ben de korkarak geleceğimi söyledim ancak toplantılara katılmamaya devam ettim. Bu şahıs ben gelmeyince gerek evimi arayarak gerekse liseden çıkışta hep karşıma çıkıyordu. 2002'de Ankara Kara Harp Okulu'na başladım. 2. Sınıfa kadar benimle irtibat geçen olmadı. G.Ş. burada da beni buldu. Yalnızca bir kere iletişime geçtik daha sonra bunlarla irtibatım harp okulu döneminde olmadı" dedi.

'O DÖNEM İLÇE JANDARMA KOMUTANIYDIM'

İ.Y.'ye 2012 yılında İzmir'deki ankesörlü telefon noktalarından mahrem imamlar tarafından arandığına yönelik tespitler gösterildi. İ.Y. ifadesinde, "Ben bu aramaların yapıldığı tarihte İzmir Kiraz İlçesi İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapıyordum. Neden arandığımı hatırlamıyorum. Ancak örgüt adına sabit hatlardan beni arayan toplantıya çağıran kimse olmadı. Bu görüşme tarihlerinden sonra herhangi bir örgütsel toplantı veya sohbete katılmadım" dedi.