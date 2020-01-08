HAARP nedir? HAARP teknolojisi nedir, deprem konusunda dikkat çeken bilgi...

HAARP projesi vatandaşların ve tüm dünyanın gündemine geldi. İranlı General Kasım Süleymani'nin Amerika tarafından öldürülmesinin ardından iki ülke adeta savaş sinyalleri vermeye devam ediyor. İntikam ateşi ile yanan ülke ise karşı hamle olarak ABD üslerini savaş uçakları ile vurmuştu. Tüm bu olaylar yaşanırken bir yandan da İran'da yaşanan 4,9 ve 5,5 şiddetlerindeki depremler herkesin aklına HAARP teknolojisini getirdi. Peki, HAARP nedir? Bu sistem ile deprem oluşturulabilir mi? İşte sistem ile ilgili merak edilenler…

HAARP NEDİR?

HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) yani Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Programı, ABD Silahlı Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Alaska Üniversitesi tarafından ortak yürütülen bir program. Alaska'da Gakona bölgesinde bulunan HAARP hakkında yıllardır birçok komplo teorisi ortaya atılmıştır. Her kaynakta farklı yorumlar ve farklı teoriler ortaya atılmış fakat gerçeğin ne olduğunu proje sahipleri kesin bir açıklama ile kamuoyu ile henüz paylaşmamışlardır. Bu da HAARP'ın daha çok merak edilmesine ve hakkında daha çok komplo teorisi ortaya atılmasına sebep olmuştur. HAARP'ın amacının kısaca İyonosfer'de araştırma yapmak olduğu belirtilmiştir.

Ancak HAARP için harcanan büyük paralar projenin farklı amaçlar için de kullanılabileceği iddialarının ortaya atılmasına sebep olmuştu. 180 tane dev radyo sinyali yapabilen kulelerden oluşan bu sistem, bulunduğu yerdeki askeri ve sivil tüm uçuşları engelliyor.

Diğer taraftan HAARP tesislerinin ilk önce o zamanlarki SSCB, şimdi Rusya olarak bildiğimiz devlet tarafından Ukrayna'da yapılmak istendiği söyleniyor. Tesisin tamamının Nikola Tesla tarafından projelendirildiği, bir imalat yapıldığı ve orijinal Tesla tasarımı bu tesiste faaliyetler yürütüldüğü söylenir. Ancak bu tesise 50 km mesafede 1986 yılında Çernobil nükleer kazası meydana geldi ve bu tesis sonsuza kadar kapatıldı. Bu yüzden Çernobil kazasının da ABD tarafından planlandığı iddia ediliyor.

HAARP İLE DEPREM MÜMKÜN MÜ?

Pentagon'un kontrolünde ve ABD ordusunun hizmetinde olan HAARP ile yapılabilecek birçok şey olduğu biliniyor. Bu konuda da farklı görüşler mevcut. Mesela yıllar önce ünlü jeofizikçilerden Prof. Gordon J.F.MacDonald HAARP ile yapılabilecekleri şöyle sıralamıştı;

-İklimler değiştirilebilir

-Kutuplar eritilebilir veya yerinden oynatılabilir

-Ozon tabakası ile oynanabilir

-Deprem yaratılabilir

-Okyanus dalgalarını kontrol edilebilir

-Dünyanın enerji alanları ile oynayarak, insan beyni kontrol altına alınabilir, radyasyon yaymayan termonükleer patlama bile yapılabilir.

Tabii bunların her biri HAARP ile ilgili sadece varsayım teorileri...

ABD üslerine savaş uçaklarıyla bombardıman yapılmasının üzerinden kısa bir süre geçmişken İran'da peş peşe 4,9 ve 5,5 şiddetinde deprem meydana geldi. Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, yaşanan bu gelişmelerin ardından "İran ABD'yi Irak'ta vurdu. Tahran'da Ukrayna Hava yollarına ait bir uçak düştü. İran'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem oldu. İran'da 5.5 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Misilleme ve HAARP'mı devrede?" diye paylaşımda bulunarak HARRP sistemini işaret etti.