Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tünel ve mühimmatlar ele geçirildi

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait 5 tünel ile havan silahı, piyade tüfeği, roketatar, makineli tüfek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'deki harekat bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetlerinde havan silahı, 20 AK-47 piyade tüfeği, 37 şarjör, 3 RPG-7 roketatar, 12 roketatar mühimmatı, 10 roket sevk fişeği ile 5 bin 532 Bixi makineli tüfek mühimmatı bulundu.

Rasulayn'da yapılan arama-tarama faaliyetleri sırasında da terör örgütü PKK/YPG'ye ait 5 yeni tünel ve havan silahı tespit edildi.

Ele geçirilen tünel, silah ve mühimmatlar imha edildi.