Celal Şengör’den Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul dersi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) CHP'li Başkanı Ekrem İmamoğlu önceki gün bir televizyon kanalında canlı yayına katıldı. İmamoğlu'na Prof. Celal Şengör'ün Kanal İstanbul'un depremle ilişkisi olmadığı yönündeki açıklamaları hatırlatıldı. Gazeteci Nagehan Alçı, "İstanbul'daki 5.8'lik deprem sonrası Celal Şengör'ün olduğu canlı yayında 'Hocam emrinizdeyiz, bilimin emrindeyiz' demiştiniz. Celal Şengör 'Kanal depremi tetiklemez. Başka konularda sıkıntı çıkarsa Sayın Erdoğan'a ilk ben karşı çıkarım' dimiş. Ne diyorsunuz?" diye sordu.

İmamoğlu "Celal Şengör'ün fikri. Ben bilmiyorum izlemedim. Sayın Celal Şengör'ü fikirlerini beyan etmesi için İstanbul'un en değerli kurumunun çalıştayına davet ettik. Bir mazeretinden dolayı katılmayacağını beyan etti. Bizim eriştiğimiz bilim insanlarının fikirleri ise tersi yönde. Ama bu şu değil yani; 15-20-8 kilometre açıktaki fay hattını harekete geçirecek demiyor, tetikler diyor" diye konuştu.

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İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Şengör daha sonra yayına telefonla bağlandı. Şengör şunları söyledi: "Benim söylediklerim etrafında saçma sapan laflar ediliyor. Halkı aydınlatmak lazım. Ben jeolog olarak şunu söylerim. 'Kanal depremi tetikler' lafı yanlıştır. Deprem meprem tetiklemez. Tsunami olursa kanal tehlikeye girer. Sayın başkan demiş ki 'Ben davet ettim. Mazeret bildirdi' demiş. Mazeretimi de bildireyim. Bu işi bilen insan sayısı iki elin parmağı kadar. Bunlarla konuşmak lazım. Böyle geniş toplantılar politik olarak doğrudur ama bilimsel olarak yanlıştır. Bana gönderilen programda baktım, jeolojiyle ilgili adamların hepsi yanlış" dedi. Daha sonra söz alan İmamoğlu, "Celal Şengör'ün buraya bağlanması yanlıştı. Burada 4 gazeteci arkadaşımız var. Çünkü Celal Şengör'e telefonda cevap vermem. Ben herhangi bir konuğunuz değilim. Ben 16 milyonluk kentin belediye başkanıyım" diye konuştu.