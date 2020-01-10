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İkinci vurgununda 5 tutuklama daha

’ın Silvan ilçesinde, çiftçilerden 20 milyon liralık olayına karışan 7 kişi daha ’de düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlılardan 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 10.1.2020 17:38 Güncelleme Tarihi: 10.1.2020 17:43
İkinci Çiftlik Bank vurgununda 5 tutuklama daha

Edinilen bilgiye göre, 7 ay önce Silvan'a bağlı Gündüz köyünde çiftlik kuran iki kardeş, Diyarbakır'ın Silvan, Hazro, Bismil, Kulp ile Batman'ın Sason ilçelerindeki çiftçilerden yaklaşık 20 milyon lira değerindeki büyükbaş hayvanları alarak kayıplara karıştı. M.A. ve A.A.'dan bir süre haber alamayan köy sakinleri, zanlıları bulmak için harekete geçti.

Mağdurlar, cep telefonlarını kapatıp sırra kadem basan kardeşlerin bulunması için emniyete başvurdu. İki kardeş 6 Ocak'ta Mardin'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

İkinci Çiftlik Bank vurgununun zanlıları yakalandı


İKİNCİ DALGA OPERASYONDA 5 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Gündüz Mahallesi'nde meydana gelen hayvan alım satımı ile dolandırıcılık olayı ile ilgili olarak Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, Mardin'de 7 ayrı adrese daha eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Eş zamanlı operasyonda olayın şüphelileri olarak tespit edilen R.A., İ.A., Ş.A., S.A., Ş.A., E.A. ve Y.A. isimli şahıslar Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

DİYARBAKIR’DA İKİNCİ ÇİFTLİK BANK VAKASI

Gözaltına alınan şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından adli mercilere sevk edildi. Tutuklamaya sevk edilen toplam 7 şüpheliden İ.A. ve Y.A. isimli şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken diğer 5 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İkinci Çiftlik Bank vurgununda 5 tutuklama daha
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