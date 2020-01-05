Diyarbakır’da ikinci Çiftlik Bank vakası

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliği kuran M.A. ve A.A. adlı iki kardeş, piyasadan topladıkları yaklaşık 20 milyon lira değerindeki hayvanla kayıplara karıştı. Akıllara Çiftlik Bank vurgununu getiren olay, iki kardeşin yaklaşık 7 ay önce Silvan'a bağlı Gündüz Köyü'nde çiftlik kurmasıyla başladı. Kısa sürede halkın güvenini kazanan kardeşler Diyarbakır'ın Silvan, Hazro, Bismil, Kulp ile Batman'ın Sason ilçelerindeki çiftçilerin yaklaşık 20 milyon lira değerindeki büyükbaş hayvanını alarak kayıplara karıştı. Kardeşlerden iki gündür haber alamayan köy sakinleri, zanlıları bulmak için harekete geçti. Mağdurlar, cep telefonlarını kapatıp sırra kadem basan kardeşlerin bulunması için Emniyet'e başvurdu. Mağdurlar, "Bize yüksek kârla kazanç sağlayacağını söylediler. Kendilerine ulaşmak istediğimizde bizi oyaladılar. 'Bugün, yarın geliyorum' diyerek bahaneler ürettiler. Bir süre sonra da telefonlarımıza çıkmadılar. Bu şahıslardan şikâyetçiyiz" dedi. Güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.