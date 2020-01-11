Yarın Türkelli Arena'da yapılacak deve güreşleri için afiş bastırıp halka çağrı yapan Aksoy'a hayvanseverlerden tepki geldi. 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin öncesinde ve sonrasında Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) yetkilileriyle bir araya gelen Aksoy, yıllardır düzenlenen deve güreşlerini iptal ettiğini açıkladı. Aksoy, "Deve güreşlerine ve hayvanlı sirklere izin vermeyeceğime söz veriyorum" maddesinin de yer aldığı HAYTAP bildirisinin altna attığı imzayı yok saydı. İmzadan çark edip, etkinliklerin düzenlenmesi için davetiye bastıran Aksoy, hayvanseverlerin tepkisini çekti. Hayvanseverler, "Bize sözünün eri başkan lazım. Dün attığı imzaya sahip çıkmayanların bugün söyleyecekleri ve yapacakları hiç bir şeye güvenimiz kalmadı, kalamaz. Bu yaptığınıza 'Yok Deve' demek istiyoruz" diye tepki gösterdiler.



PAZARCILARI DA KANDIRMIŞ

CHP'li başkan, seçim öncesi yeni pazar yeri için pazarcılardan para almayacağı sözünü vermiş seçimden sonra isi esnaftan para istemişti. Aksoy, kendisine tepki gösteren pazarcılara da "CHP'li eski başkan Tahir Şahin usulsüzlük yaptığı için bu parayı istemek zorunda kaldım" diyerek skandal sözler söylemişti. emişti. Menemenli Pazarcılar Derneği Başkanı Mahir Kodaş, "Başkanın dürüstlüğüne inancımız yok oldu. O bize söz verdi biz de oy verdik. Sözünü tutsun. Bizden toplu para talep edemez" dedi.

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