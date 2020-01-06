CHP’li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi

CHP İLÇE BAŞKANI DA TEPKİ GÖSTERDİ
Alan'ın işe alımlarına yönelik bir tepki de CHP Pertek İlçe Başkanı Abidin Erdoğan oldu. Pertek Belediyesi önünde açıklamada bulunan Erdoğan, belediyeye yapılan işçi alımı kamu vicdanını yaraladığını ve durumdan rahatsız olduğunu söyledi. Erdoğan, "İşçi alımı kamu vicdanını yaralamış olabilir. Ancak bir orta yol bulunacaktır. Genel merkez düzeyinde görüşmelerimiz devam ediyor devam edecektir. Ben de ilçe başkanı olarak bu durumdan rahatsızım. Bu işçi alımlarını daha sağlıklı bir şekilde yapabilirdik, yürütebilirdik. Ama böyle olmadı" diye konuştu.