CHP’li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi

Bahsi geçen şahıslar bu ilçede yaşayan ve işe ihtiyacı olan insanlardır. Bu da aslında bizim alımlarda ne kadar şeffaf ve tarafsız davrandığımızın en bariz göstergesidir. Bizler, ilçemizde yaşayan yurttaşlarımızın yaşadıkları sıkıntıları gidermek için yoğun bir çaba harcıyoruz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da işe ve aşa ihtiyacı olan yurttaşlarımızın istihdam edilmeleri hususunda üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle hareket edeceğimizin herkesçe bilinmesini istiyoruz"