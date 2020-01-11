Doğan Akın’a Fuat Avni’yi 'parlatma' davası

T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın hakkında Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, T24 Haber sitesinin Twitter hesabında Mart 2014-Nisan2016 tarihleri arasında Fetullahçı Terör Örgütü adına örgütsel paylaşımlar yapan 'Fuat Avni' içerikli 108 adet paylaşım yapıldığı kaydedildi. İddianamede, FETÖ mensuplarınca kullanılan Fuat Avni hesapların paylaşımlarını T24 Haber sitesinin Twitter hesabında ve haber linkinin eklenerek T24 internet sitesinde haberleştirildiğinin anlaşıldığı belirtildi.

İKİ İSİMLE KONUŞMALARI İDDİANAMEDE!

İddianamede, şüpheli Doğan Akın'ın Twitter üzerinden örgüt mensubiyeti nedeni ile haklarında soruşturmalar olan Abdulhamit Bilici ve Bülent Keneş ile yazışmalarının bulunduğu kaydedildi. Abdulhamit Bilici ve Bülent Keneş ile arasındaki diyalogun da yer verildiği iddianamede şüphelinin ifadesine de yer verildi.

İddianamede "Bylock, Bank Asya hesap hareketleri, örgütün tepe yönetimi ile irtibat, örgüt ile iltisaklı vakıf dernek üyelikleri, SGK kayıtları gibi hususlar ile ilgili yapılan sorgulamada şüphelinin FETÖ/PDY hiyerarşik yapısına dahil olarak faaliyet gösterdiğine herhangi bir veriye ulaşılamamıştır" denildi.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Akın ifadesinde, Fuatavni hesabına ait tweetlerin haberleştirilmesinde özel bir amacının olmadığını, bu hesapta öne sürülen iddiaların haberleştirildiği esnada, hem sosyal medyada, hem ulusal medyada, hem parlamento gündeminde, hem de siyasi parti sözcülerin açıklamalarında yer aldığını, yoğun bir tartışma konusu olduğu için haber değeri taşıdığı düşünülerek haberleştirildiğini iddia etti. T24'ün yayın çizgisi olarak bağımsız ve tarafsız bir yayın organı olduğunu ifade eden Akın, T24 Genel Yayın Yönetmeni olması vesilesi ile kendisine mesajların gönderildiğini, bu kişiler ile hiçbir ilişkisinin bulunmadığını, bu zamana kadar gazeteci kimliği gereğince hiçbir kimseden talimat almadığını ileri sürdü.

"T24'DE ÖRGÜT AMACINA YÖNELİK FAALİYET…"

Savcılıkça, "Örgüt elemanlarınca algı faaliyetleri için kullanılan fuatavni ve türevleri hesaplardan örgüt hedefine uygun atılmış tweetlerin hiçbir teyide ihtiyaç hissedilmeksizin topluma duyurulması, bu hesaplardan paylaşılmış Cumhurbaşkanına Hakaret, Kamu Görevlilerine Hakaret-Tehdit, Soruşturmaların Gizliliğini İhlal vb. suçların işlendiği paylaşımların yayımlanması, örgüt hesabının söylemlerinin toplumda yayılarak örgüt adına kamuoyu oluşturulması ve yukarıdaki tespitler dikkate alındığında T24 isimli internet sitesinde örgütün amacına yönelik faaliyetlerin yürütüldüğüne ilişkin şüpheler oluşmuştur" denildi.

İddianamede ayrıca internet sitesinde yayınlar devam ederken Akın'ın Genel Yayın Yönetmeni ve sitenin sahibi olduğu, şüphelinin konumu itibarıyla bilgisi dışında örgüt hesabının paylaşımlarının sitede yayınlanamayacağı kaydedildi. İnternet sitesindeki örgüt hesabının paylaşımlarının yayınlanmasından şüphelinin sorumlu olduğu ifade edildi.

İddianamede, "Akın ile ilgili yapılan diğer tespitler dikkate alındığında örgüt ile hiyerarşik bağı olmadığı tespit edilmiş, geçmişte örgüt aleyhine çok sayıda haber ve yazı yayımladığı belirtilmiştir" denildi.

AĞIR CEZA'DA YARGILANACAK

Savcılık şüphelinin "örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmek" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.