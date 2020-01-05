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  • İşte FETÖ/PDY sözlüğü! Aralarında böyle anlaşıyorlarmış

İşte / sözlüğü! Aralarında böyle anlaşıyorlarmış

'nün gizli taktiği böyle deşifre oldu! Aralarında kullandıkları terimlerle çeşitli eylemleri gerçekleştiren örgüt üyelerinin karanlık taktikleri de bir bir açığa çıkıyor. Son olarak Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kitaplaştırdığı 'FETÖ/ Sözlüğü' durumu tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. Fetullahçı Terör Örgütü'nün, örgüt içi iletişimde şifreli olarak kullandığı ve örgüt elebaşı Gülen'in vaaz adı altında her hafta dinletilen konuşmalarında geçen, dışarıdan birisinin anlamadığı kelimelerin anlamı tek tek çözülerek Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, FETÖ/PDY SÖZLÜĞÜ adı altında kitaplaştırıldı. FETÖ/PDY Sözlüğü'nün en önemli kaynağı, sayıları neredeyse 10 bini bulan itirafçı ifadeleri oldu. Bu ifadeleri, raporları, iddianameleri tek tek tarayan uzmanlar, FETÖ'nün örgütsel faaliyetlerinde kullandığı terimlerin yanında örgüt üyelerine gizli taktik ve eylem talimatlarının verildiği 1094 kelimenin anlamını çözdü.

Giriş Tarihi: 05.01.2020 17:13 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 17:35
İşte FETÖ/PDY sözlüğü! Aralarında böyle anlaşıyorlarmış

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi, İstihbarat Dairesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi ve Siber Suçlarla Mücadele Dairesi tarafından kitaplaştırılan 328 sayfalık "/ SÖZLÜĞÜ"nde, FETÖ'nün Türkiye'yi 5'e böldüğü coğrafi yapılanma haritalarının yanı sıra, Öğrenci Yapılanması, Emniyet ve TSK Mahrem Yapılanması şemaları da yer alıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Önsöz'ü, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın 'Takdim' yazıları ile başlayan kitapta, FETÖ elebaşının örgüt üyelerinden anlamını ezberlemelerini istediği 300 kelime ve anlamları da verildi.

İşte FETÖ/PDY sözlüğü! Aralarında böyle anlaşıyorlarmış

İşte Hürriyet'ten Nedim Şener'in haberine göre Sözlüğü'nden bazı kelimeleri:

A-B-C KADRO ATAMA Örgütün mahrem olmayan yapılanmalarından mahrem yapılanmalara örgüt mensubu görevlendirilmesi.

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İşte FETÖ/PDY sözlüğü! Aralarında böyle anlaşıyorlarmış

A KATI Örgütün Emniyet Teşkilatı mahrem yapılanması.

ABİ/AĞABEY içerisinde hayati önem taşıyan erkek örgüt mensubu.

İşte FETÖ/PDY sözlüğü! Aralarında böyle anlaşıyorlarmış

ABİLİ TAKİP Mahrem hizmetler olarak adlandırılan TSK, Emniyet, Yargı, MİT, Mülkiye ve bazı özel kurumlara (TİB, ÖSYM, TÜBİTAK vb kritik birimler) yerleştirilme sürecinde olan örgüt mensuplarından, irtibatı zayıflayan ya da bağı kopanların tekrar örgüte kazandırılması veya bağlılığının güçlendirilmesi maksadıyla uygulanan yöntemlerden biri.

ADANMIŞ RUH Örgüte adanmış kimse. Örgütte sadakatinden şüphe edilmeyen kimseler için kullanılıyor.

ABLA Örgüt içerisinde hayati önem taşıyan kadın örgüt mensubu. Abi veya imam tabirinin kadın yapılanmalarındaki karşılığı olarak kullanılmakta.

İşte FETÖ/PDY sözlüğü! Aralarında böyle anlaşıyorlarmış

ADİL Örgüt mensuplarından Adalet Bakanlığı'na sızdırılmış infaz koruma memurları (gardiyanlar).

AİDAT-I MESTURE Örtülü ödenek.

AKABE Örgütün başka görüşlerden, ideolojilerden eleman devşirmesi.

ÂLİ HEYET Örgütün istişare ve karar alma mekanizmasındaki en yüksek kurul.

İşte FETÖ/PDY sözlüğü! Aralarında böyle anlaşıyorlarmış

ÂLİM ZAT Örgüt elebaşı Gülen'e verilen kod isimlerden.

AMERİKA ÖŞRÜ Bizzat Türkiye'de bulunan örgüt mensupları tarafından toplanan himmet gelirleri ve örgütün diğer finansal kaynaklarından örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ayrılan pay.

ATM (ARAMA VE TARAMA MESULÜ) Örgütün mahrem ya da mahrem olmayan diğer yapılanmalarında faaliyet yürüten, bilişim alanında kabiliyetli ve uzman örgüt mensupları.

İşte FETÖ/PDY sözlüğü! Aralarında böyle anlaşıyorlarmış

ARIZA MESULÜ Herhangi bir sebepten ötürü örgütten uzaklaşan, örgüt ile irtibatı zayıflayan veya tamamen kopan, ayrılan örgüt mensubunun tekrar örgütle irtibatını sağlamakla görevli örgüt üyesi.

AZIK Fetullah Gülen tarafından günlük, haftalık, aylık veya değişik zaman aralıklarını kapsayacak şekilde hazırlanan ideolojik eğitim modülleri. Bu modüllerde okunacak kitaplar, kitap bölümleri ya da diğer okunacak yayınlar, dualar ve namazlar gibi konular hakkında detaylı düzenlemeler bulunuyor.

BAHÇE Örgüt içerisinde özellikle lise 1. ve 2. sınıflarda eğitim gören öğrenciler arasından seçilmiş ve vasıflı olduğu değerlendirilen, örgüt açısından gelecek vaat ettiği düşünülen lise 3. ile 4. sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin özel olarak hazırlandığı, kimsenin bilmediği öğrenci evleri. Bu evler örgüt içerisinde Abi evi, Işık Evi vb şekillerde de ifade edilmektedir.

BAHÇIVAN/BAHÇEVAN Örgüte her türlü örgüt mensubunu yetiştirmek üzere örgüt tarafından görevlendirilen şahıslar için bizzat örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından kullanılan bir tabir.

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