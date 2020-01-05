İşte FETÖ/PDY sözlüğü! Aralarında böyle anlaşıyorlarmış

ARIZA MESULÜ Herhangi bir sebepten ötürü örgütten uzaklaşan, örgüt ile irtibatı zayıflayan veya tamamen kopan, ayrılan örgüt mensubunun tekrar örgütle irtibatını sağlamakla görevli örgüt üyesi.

AZIK Fetullah Gülen tarafından günlük, haftalık, aylık veya değişik zaman aralıklarını kapsayacak şekilde hazırlanan ideolojik eğitim modülleri. Bu modüllerde okunacak kitaplar, kitap bölümleri ya da diğer okunacak yayınlar, dualar ve namazlar gibi konular hakkında detaylı düzenlemeler bulunuyor.

BAHÇE Örgüt içerisinde özellikle lise 1. ve 2. sınıflarda eğitim gören öğrenciler arasından seçilmiş ve vasıflı olduğu değerlendirilen, örgüt açısından gelecek vaat ettiği düşünülen lise 3. ile 4. sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin özel olarak hazırlandığı, kimsenin bilmediği öğrenci evleri. Bu evler örgüt içerisinde Abi evi, Işık Evi vb şekillerde de ifade edilmektedir.

BAHÇIVAN/BAHÇEVAN Örgüte her türlü örgüt mensubunu yetiştirmek üzere örgüt tarafından görevlendirilen şahıslar için bizzat örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından kullanılan bir tabir.