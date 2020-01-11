Eşine öncelik tanımayan kuaföre ruhsat iptali

CHP'nin İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 2014 yılından bu yana Ataşehir'de gittiği kuaför salonundan beklediği önceliği alamayınca işletme sahiplerine bedel ödetti. Randevu ile çalışan kuaför salonuna çat kapı girerek kendisiyle ilgilenmesini söyleyen İlgezdi'ye kuaförde bulunan diğer kadın müşteriler tepki gösterince öfkelenen milletvekili dükkânı Ataşehir Belediye Başkanı olan eşi Battal İlgezdi'ye şikâyet etti. Dükkân önce yapı denetimine girdi, ardından ruhsatı iptal edildi. Olay yargıya taşındı.

Belediyenin çeşitli bahanelerle kapatmaya çalıştığı dükkân sahipleri yaşadığı mağduriyeti SABAH'a anlattı. Emre Erçevik, Hakan Erdem ve Dilaver Duman 2011 yılında Ataşehir'de kadın kuaför salonu açtı.

2014 yılında CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin dükkânlarına müşteri olarak gelmesiyle hayatlarının değiştiğini anlatan ortaklardan Emre Erçevik şunları söyledi:



ÖNCE YIKTIRDI SONRA RUHSATI İPTAL ETTİ

"İlk olarak 2014 yılında yaşadığımız olayda burada personelimiz olan manikürcü bir arkadaşımız Gamze İlgezdi'ye geç servis verdiğinden dolayı salonumuzun içerisinde bulunan asma katın kaçak olduğu iddia edildi. Gamze hanıma verdiğimiz hizmetin ardından kendisini almaya da Battal İlgezdi geldi. Çiftin gitmesinden birkaç saat sonra dükkânımıza zabıta ekipleri gelerek içeride bulunan asma katın kaçak olduğu yönünde tutanak tutuldu ve yıkılması istendi. Oysa biz buraya 2011 yılında ruhsat aldığımızda yıkılmasını istedikleri asma katta yapılı şekildeydi. Bu süreçte belediyeyi mahkemeye vererek asma katın kaçak olmadığını yıkım kararının usulsüz olduğunu beyan ettik. Mahkeme bizim lehimizde karar vererek asma katın kaçak olmadığını bu nedenle yıkılmasına gerek duyulmadığına karar verdi. Ancak bu süreç içerisinde belediye tarafından ruhsatımız iptal edildiği için tekrar ruhsat başvurusunda bulunduk ve tekrar geri aldık."

Olayın ardından bir süre hiçbir gelişme olmamasına rağmen geçtiğimiz günlerde zabıta ekiplerinin dükkâna gelerek salonun içerisinde bulunan üst katın kaçak olduğunu iddia ederek tutanak tuttuğunu kaydeden Emre Erçevik, yılbaşı öncesinde belirtilen yeri yıktıklarını, iki gün sonra zabıta ekiplerinin gelerek bu kez dükkânın ruhsatını iptal ettiğini söyledi.

Erçevik, bu süreçte bir müşterilerinin Gamze İlgezdi'nin ablasıyla görüşerek İlgezdi'nin dükkân sahiplerini affetmek için 'Benim yanıma gelip ayağıma kapanıp özür dilesinler ancak o zaman affederim' ifadelerini kullandığını da öne sürdü.

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