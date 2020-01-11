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SON DAKİKA: ile sarsıldı! İstanbul'da şiddetli deprem 20 saniye sürdü! İşte son depremler listesi

ile sarsıldı! ve Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre açıklarında,16.2 derinliğinde bir deprem meydana geldi. Şiddetli olarak değerlendirilen deprem İstanbul ve ’ın birçok ilçesinden hissedildi. Depremin şiddetli olduğu ve çok salladığına ilişkin en çok bilgi ve paylaşım Silivri ve çevresinde yaşayan vatandaşlardan geldi. Artçı depremler yaşanıp yaşanmayacağı İstanbullular için merak konusu olurken, deprem uzmanları da konuya ilişkin peş peşe açıklamalarda bulundu. İşte, 11 Ocak Cumartesi tarihinde yaşanan İstanbul depremine ilişkin detaylar ve son depremler listesi…

Giriş Tarihi: 11.1.2020 17:52 Güncelleme Tarihi: 11.1.2020 17:52
SON DAKİKA: İstanbul deprem ile sarsıldı! İstanbul'da şiddetli deprem 20 saniye sürdü! İşte son depremler listesi

ile sarsıldı… Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika açıklamasına göre İstanbul'da 16:39 sularında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbul Silivri açıklarında yaşanan deprem büyük korku ve paniğe neden olurken, birçok vatandaş kendini sokağa attı. İstanbul Valiliği ve AFAD'dan da korkutan deprem ile ilgili peş peşe açıklamalar yapıldı. İşte 11 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan alınan bilgilere göre son depremler listesi!

İstanbul'da deprem anı görüntüleri ortaya çıktı! (11 Ocak 2020 Cumartesi) Marmara Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde

11 Ocak Cumartesi günü İstanbul deprem ile sarsıldı. Merkez üssü olan deprem, İstanbul ilçelerinde ve 'da kısa süreli paniğe neden oldu. Yaklaşık 20 saniye süren sarsıntının ardından saat 16:50'de bir artçı deprem yaşandı.

İSTANBUL VALİSİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Marmara Denizinde başta İstanbul olmak üzere çevre illerde hissedilen Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bilgi vermeye devam edeceğim." dedi.

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SON DAKİKA: İstanbul deprem ile sarsıldı! İstanbul'da şiddetli deprem 20 saniye sürdü! İşte son depremler listesi
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