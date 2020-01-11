SON DAKİKA: İstanbul deprem ile sarsıldı! İstanbul'da şiddetli deprem 20 saniye sürdü! İşte son depremler listesi

İstanbul deprem ile sarsıldı… Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika açıklamasına göre İstanbul'da 16:39 sularında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbul Silivri açıklarında yaşanan deprem büyük korku ve paniğe neden olurken, birçok vatandaş kendini sokağa attı. İstanbul Valiliği ve AFAD'dan da korkutan deprem ile ilgili peş peşe açıklamalar yapıldı. İşte 11 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan alınan bilgilere göre son depremler listesi!

11 Ocak Cumartesi günü İstanbul deprem ile sarsıldı. Merkez üssü Marmara Denizi olan deprem, İstanbul ilçelerinde ve Tekirdağ'da kısa süreli paniğe neden oldu. Yaklaşık 20 saniye süren sarsıntının ardından saat 16:50'de bir artçı deprem yaşandı.

İSTANBUL VALİSİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Marmara Denizinde başta İstanbul olmak üzere çevre illerde hissedilen Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bilgi vermeye devam edeceğim." dedi.