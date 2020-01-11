İstanbul'da deprem anı görüntüleri ortaya çıktı! (11 Ocak 2020 Cumartesi) Marmara Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde

İstanbul'da korkutan deprem! İstanbul'da 4.7 büyüklüğünde olduğu açıklanan deprem anında yaşanan panik anlarına ait görüntüler ortaya çıktı! Depremin Marmara Denizi'nde yaşandığı ve 16.1km derinlikte ve 4.7 büyüklüğünde olduğu açıklandı.