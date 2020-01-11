İstanbul'da deprem anı görüntüleri ortaya çıktı! (11 Ocak 2020 Cumartesi) Marmara Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde
İstanbul'da korkutan deprem! İstanbul'da 4.7 büyüklüğünde olduğu açıklanan deprem anında yaşanan panik anlarına ait görüntüler ortaya çıktı! Depremin Marmara Denizi'nde yaşandığı ve 16.1km derinlikte ve 4.7 büyüklüğünde olduğu açıklandı.
HOLLANDALI 'DEPREM KAHİNİ' FRANK HOOGERBEETS, İSTANBUL DEPREMİ İÇİN BÖYLE UYARMIŞTI! BU TARİHLERE...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:15
02:16
02:29
00:34
00:23
İran'da Ukrayna uçağını düşüren füzeye ait yeni görüntüler ortaya çıktı 11.01.2020 | 16:22
01:14
01:13
01:14
00:25
04:10
09:09
05:34
Kaçak yaban keçisi avcılarına rekor ceza: 75 bin 835 TL 10.01.2020 | 18:29
02:30
Bolu’da, akülü aracı bozulan engelliyi çekiciyle evine taşıdı 10.01.2020 | 18:29
04:09
Ölüm şakası gerçek oldu 10.01.2020 | 18:29
02:52
Toprak altında kalan işçilerin kurtarılma anı kamerada 10.01.2020 | 18:29
01:59
Kazı sırasında bulunan top mermileri imha edildi 10.01.2020 | 18:29
00:14
Kapkaç anı güvenlik kamerasında 10.01.2020 | 18:29
01:14
00:30