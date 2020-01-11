Yrd. Doç. Dr. Güngör'den flaş İstanbul depremi açıklaması "Bu deprem daha sonraki bir depremin..."

İstanbul Üniversitesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Yrd. Doç. Dr. Yıldırım Güngör'den İstanbul'daki deprem hakkında flaş açıklamasa vatandaşlara sakin olmaları konusunda çağrıda bulundu ve şu an için elimizdeki bilgilerle 'Bu deprem daha sonraki bir depremin habercisidir diyemeyiz' dedi.