Yrd. Doç. Dr. Güngör'den flaş İstanbul depremi açıklaması "Bu deprem daha sonraki bir depremin..."
İstanbul Üniversitesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Yrd. Doç. Dr. Yıldırım Güngör'den İstanbul'daki deprem hakkında flaş açıklamasa vatandaşlara sakin olmaları konusunda çağrıda bulundu ve şu an için elimizdeki bilgilerle 'Bu deprem daha sonraki bir depremin habercisidir diyemeyiz' dedi.
İSTANBUL'DA DEPREM ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI! (11 OCAK 2020 CUMARTESİ) MARMARA DENİZİ'NDE 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE
İSTANBUL'DA 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM ANINDA ALIŞVERİŞ YAPAN VATANDAŞLARIN PANİKLE KAÇMA ANLARI KAMERADA!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:15
02:16
02:29
00:34
00:23
İran'da Ukrayna uçağını düşüren füzeye ait yeni görüntüler ortaya çıktı 11.01.2020 | 16:22
01:14
01:13
01:14
00:25
04:10
09:09
05:34
Kaçak yaban keçisi avcılarına rekor ceza: 75 bin 835 TL 10.01.2020 | 18:29
02:30
Bolu’da, akülü aracı bozulan engelliyi çekiciyle evine taşıdı 10.01.2020 | 18:29
04:09
Ölüm şakası gerçek oldu 10.01.2020 | 18:29
02:52
Toprak altında kalan işçilerin kurtarılma anı kamerada 10.01.2020 | 18:29
01:59
Kazı sırasında bulunan top mermileri imha edildi 10.01.2020 | 18:29
00:14
Kapkaç anı güvenlik kamerasında 10.01.2020 | 18:29
01:14
00:30