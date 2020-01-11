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İstanbul'da 4.7 büyüklüğündeki deprem anında alışveriş yapan vatandaşların panikle kaçma anları kamerada!

11.01.2020 | 17:01

İstanbul'da yaşanan 4.7 büyülüğündeki deprem anında vatandaşları yaşadığı panik anlarına ait görüntüler ortaya çıktı!

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