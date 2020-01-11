Hollandalı 'Deprem Kahini' Frank Hoogerbeets, İstanbul Depremi için böyle uyarmıştı! Bu tarihlere...
Önceden bildiği depremlerle adı deprem kahinine çıkan Hollandalı Frank Hoogerbeets, Büyük İstanbul Depremi için daha önce Türkiye'yi bu sözlerle uyarmıştı!
İSTANBUL'DA 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM ANINDA ALIŞVERİŞ YAPAN VATANDAŞLARIN PANİKLE KAÇMA ANLARI KAMERADA!
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