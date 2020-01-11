İstanbul'daki korkutan depremde yaşanan panik anları kamerada!
İstanbul'da yaşanan 4.7 büyüklüğündeki deprem anında vatandaşların yer sarsıntısının başlaması ile beraber yaşadıkları panik anlarına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı!
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