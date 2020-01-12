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'den, 'nün siyasi ayağı için tuhaf araştırma önergesi

’nün 17/25 Aralık yargı darbesinde FETÖ ile birlikte hareket eden, FETÖ’nün darbe girişimine “tiyatro” diyen, KHK ile görevden alınan FETÖ’cülere tam destek veren ’den tuhaf araştırma önergesi geldi. CHP, Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzasıyla Başkanlığı'na FETÖ/PDY'nin siyasi ayağının ortaya çıkarılması için araştırma önergesi sunuldu.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 12.1.2020 12:32 Güncelleme Tarihi: 12.1.2020 12:39
CHP'den, FETÖ'nün siyasi ayağı için tuhaf araştırma önergesi

17-25 Aralık sürecinden bu yana FETÖ'nün hedeflerine doğrudan ya da dolaylı olarak hizmet eden çıkış, açıklama ve tavırlarıyla dikkat ve tepki çeken CHP'de Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzasıyla TBMM Başkanlığı'na FETÖ/PDY'nin siyasi ayağının ortaya çıkarılması için araştırma önergesi sunuldu(!)

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CHP grup başkanvekilleri tarafından sunulan araştırma önergesinde, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da karşı karşıya kaldığı darbe girişimiyle ilgili olarak, FETÖ'nün örgüt yapılanmasının karanlıkta bırakılmaması, ticari, askeri, yargı, emniyet ve diğer tüm ayaklarıyla birlikte siyasi ayağının da açığa çıkarılması için bir araştırma komisyonu talep edildi.

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Fetullahçı terör örgütünün kendini açık etmeye ve milli iradeye birbiri ardına darbe girişimlerinde bulunmaya başladığı 7 Şubat ve 17-25 Aralık sürecinden bu yana örgüte ve örgütün medya, ekonomi gibi alanlardaki yapılanmalarına yönelik atılan adımlara karşı çıkan, medya ayağı kapatılırken "Basın özgürlüğü" , dershaneleri kapatılırken "Eğitim hakkı" , bankaları, finansörleri kapatılırken "Ekonomiye, girişimciliğe darbe" diyen CHP'nin yıllar sonra böyle bir önerge ile gündeme gelmesi tuhaf bulundu.

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KOMİSYON ZATEN KURULDU

Diğer yandan CHP'li vekillerin talep ettiği komisyon TBMM'de grubu bulunan 4 siyasi partinin ortak önergesiyle 26 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı terör örgütünün faaliyetlerinin araştırılması amacıyla zaten kurulmuştu.

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CHP'den, FETÖ'nün siyasi ayağı için tuhaf araştırma önergesi
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