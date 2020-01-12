CHP'li İlgezdi'lerin manikür intikamı! Eleman başkasına hizmet veriyor diye dükkan mühürleme kararı!

İddiaya göre CHP milletvekili ve Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin eşi Gamze Akkuş İlgezdi, yıllardır müşterisi olduğu Ataşehir'deki kuaföre geçen yıl Mayıs ayında yine gitti. Her gittiğinde kendisine manikür yapan çalışanın başkasına hizmet verdiğini görünce sinirlendi. Kuaför olayın büyümemesi için diğer müşteriye bakan elemanı İlgezdi'ye yönlendirdi. Olaya sinirlenen müşteri İlgezdi'ye "Sizin siyasi kimliğiniz bizi ilgilendirmiyor, bizi mağdur etmeye hakkınız yok" dedi. CHP'li bir müşterinin de "Yaptığınız CHP'ye hiç yakışmıyor" uyarısı sonrası öfkelenen İlgezdi apar topar kuaförden çıktı.

CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi'den büyük skandal! Mağdur esnaftan açıklama...

Belediye kuaföre bu tebligatı gönderdi.

BELEDİYEDEN İKİ TEBLİGAT

Bu olaydan aylar sonra 17 Aralık günü Ataşehir Belediyesi'nden gönderilen tebligatta, kuafördeki asma katın usule aykırı ve kaçak olduğu belirtilerek bir ay içinde ruhsat alınması, aksi halde yıkılması gerektiği yazıyordu. 20 Aralık'ta gönderilen ikinci tebligatta ise asma katın 15 gün içinde yıkılması gerektiği bildirildi.

Belediyeyle sorun yaşamak istemeyen kuaför sahipleri, asma katı 31 Aralık'ta yıktırdı. 6 Ocak günü belediye ekipleri yeniden kuaföre gelerek mühürleme işlemi yapacaklarını söyledi. Bunun üzerine randevu alan işyeri sahipleri Emre Erçevik ve Hakan Erdem, Başkan Battal İlgezdi'yle konuyu görüştü. Erçevik, İlgezdi'nin kendilerine "Müşteri eşimi mağdur ediyor ve siz hiçbir şey yapmıyorsunuz, orayı mühürleyeceğim" dediğini iddia etti.

MAHKEME DURDURDU

Dükkan sahipleri, mahkemeye başvurdu. İstanbul 8. İdare Mahkemesi davalı idarenin de savunmasının alınması için bir ay süre vererek kararın da telafisi güç ve zarar doğurabilecek nitelikte olduğundan yürütmenin durdurulması kararı verdi. Hürriyet