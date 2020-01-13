FETÖ’nün renklendirme imamları

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 17-25 Aralık 2013 yargı darbesi girişimi sonrasında devlete sızarken deşifre olmamak için icat ettiği renklendirme taktiğini imamlar vasıtasıyla yürüttüğü ortaya çıktı. SABAH'ın edindiği bilgilere göre örgüt, renklendirme imamlarının talimatlarıyla kritik devlet kurumlarına ve farklı dini grupların içine sızmaya çalıştı.

Örgütün kontrolündeki militanları farklı grup ve cemaatlerin içerisine soktuğu, bu gruplar vasıtasıyla devlette yapılanma çabasına girdiği tespit edildi. Aynı yöntemin MİT mahrem yapılanması için de yürütüldüğü anlaşıldı. Bu yönteme örgüt jargonunda 'renklendirme taktiği' denildiği biliniyor.

Örgütün renklendirme imamlarının çalışmaları itirafçı olan istihbarat mahrem imamlarından Salim Zeybek deşifre etti. Zeybek ayrıca MİT yapılanması içerisinde Fatih Cengiz isimli örgüt mensubunun renklendirme çalışması yürütmeye çalıştığını söyledi.

'BEN DE RENKLENDİRME YAPTIM'

Salim Zeybek ifadesinde şu kritik itiraflarda bulundu:

"FETÖ/PDY tarafından 17-25 Aralık 2013 tarihi sonrasında renklendirme yapıldığını, bu konuda örgüt mensuplarına talimat verildiğini biliyorum. Ben de renklendirme çalışması kapsamında Erenköy Cemaati'nin mahalledeki sohbetlerine ve kandil gibi etkinliklerine katılmıştım.

MİT mahrem yapılanması içerisinde Fatih Cengiz isimli örgüt mensubunun renklendirme çalışması yürüttüğünü biliyorum. Bu kapsamda MİT'e alınacak kişilerle ilgili renklendirme yapıldığını, bu kişilerin farklı dini grupların ve cemaatlerin içerisine sokulduğunu, o cemaatlerden gibi gösterildiğini, bu bağlantı sayesinde MİT'e eleman olarak alınmaya çalışıldıklarından haberdarım. Fatih Cengiz'in hâlihazırda Almanya'da olduğunu biliyorum."

KARLOV'UN KATİLİ DE RENKLENDİRME YAPMIŞ

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesi ile ilgili hazırlanan iddianamede, suikastı gerçekleştiren Mevlüt Mert Altıntaş'ın arkadaşı Sercan Başar ile birlikte S.D. isimli bir vakıf içerisinde saklandığı ve bu vakıf içerisinden FETÖ'ye bilgi aktarımında bulunduğu bilgisine yer verilmişti.

İddianamede Altıntaş'ın FETÖ üyesi olduğu belirtilerek şu satırlara yer verilmişti: "Altıntaş'ın bu örgütün toplantılarına katıldığı, örgüt liderinin kitaplarını okuduğu, videolarını izlediği kesin olarak belirlenmiştir."

Altıntaş'ın da bunu yaparken örgüt içerisindeki 'renklendirme taktiği'ni kullandığı belirlendi. FETÖ tarafından özel olarak eğitilen ve kripto tabir edilen örgüt mensuplarından birisi olduğu kaydedilen Altıntaş'ın örgüt içerisinde Şahin Söğüt adında bir 'mahrem imamı' bulunuyordu.