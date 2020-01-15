Son dakika! Dışişleri'nden Mısır'da AA personelinin gözaltına alınmasına sert tepki

Darbeci Sisi yönetimindeki Mısır'da polisin, Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın düzenleyerek, 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına alması ve bilinmeyen bir yere götürmesine ilişkin son dakika gelişmeleri...

Mısır'da AA ofisine baskın! "Yapılan baskın kesinlikle kabul edilemez"

DIŞİŞLERİNDEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Mısır makamlarından AA'nın gözaltına alınan ve biri vatandaşımız olan çalışanlarının derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz.

MISIR MASLAHATGÜZARI DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞIRILDI

Mısır'ın Ankara'daki maslahatgüzarı AA Kahire Ofisi çalışanlarının gözaltına alınmasıyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN MESAJ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

BAKAN VARANK'TAN DA GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

FAHRETTİN ALTUN: DÜŞMANCA UYGULAMALARINI KINIYORUZ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine düzenlediği baskına yönelik, "Mısır makamlarının Türk medyasına yönelik düşmanca uygulamalarını kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Altun, yaptığı açıklamada, AA Kahire ofisine düzenlenen baskında 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanın gözaltına alınarak bilinmeyen bir yere götürülmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Mısır makamlarının Türk medyasına yönelik düşmanca uygulamalarını kınıyoruz." ifadesini kullanan Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Darbeci zihniyetlerin özgür haber alma ve ifade özgürlüğüne karşı nasıl bir korku içerisinde bulunduğunu gösteren bu haksız tutuklamaların bir an önce son bulmasını istiyoruz. Türkiye'nin bölgede artan barışçıl etkinliği ve özellikle son günlerde Doğu Akdeniz ile Libya bağlamında elde ettiği kazanımlara karşılık olarak Mısır'ın darbeci yönetiminin Anadolu Ajansı çalışanlarına yönelik bu düşmanca girişimi, nasıl bir acziyet içerisinde olduklarının da göstergesidir.

Türkiye'nin gerek bölgesinde, gerekse dünyada barış, huzur ve istikrar için her türlü çabanın içerisinde olduğu bugünlerde, Türk basınına yönelik bu haksız tavrın son derece manidar olduğunu düşünüyor ve uluslararası camiayı bu olayı kınamaya çağırıyoruz."

BAKAN KOCA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

BAKAN GÜL: KINIYORUM

Adalet Bakanı Gül: Mısır'da hukuksuz şekilde gözaltına alınan AA çalışanlarının serbest bırakılmasını bekliyor, bu pervasız girişimi kınıyorum

KILIÇDAROĞLU GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Mısır polisi Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenledi

NE OLDU?

AA muhabirinin aktardığına göre, arama yapan ekipler, olayın ardından ofise gelen AA avukatına baskının nedeniyle ilgili bilgi vermeyi reddetti. Daha sonra polisler, avukatı ofisin dışına çıkararak içerideki aramaya devam etti. Ofisteki AA çalışanı Mısırlı bir kadın gazeteciyi, gece yarısı serbest bırakan polis ekipleri,1'i Türk vatandaşı 4 kişiyi ise ofiste sabah saatlerine kadar alıkoydu. Ardından da bilinmeyen bir yere götürdü.

KAHİRE MASLAHATGÜZARI TAKİP EDİYOR

Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Kemalettin Eruygur, Mısır Dışişleri Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunarak, konuyu başından bu yana yakından takip ediyor.

ZORBALIK VE TACİZİN NEDENİNE İLİŞKİN BİLGİ DE VERMİYORLAR

Ekiplerin baskın ve gözaltına ilişkin bilgi vermediği belirtildi.