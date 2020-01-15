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Akar'dan açıklama: Herkesin dikkatli olması lazım

Hulusi Akar'dan gündemdeki konulara ilişkin açıklamalar geldi. Akar , İdlib ve operasyonlar konusunda değerlendirme ve bilgilendirmede bulundu. Libya konusunda "Sosyal medyada yer alan ''ateşkes bitti'' sözlerinin arazide, sahada bir karşılığı yok. Önü sonu belli olmayan bir twitti. Bu konuda herkesin dikkatli olması lazım." diyen Akar'ın siyasi çözüme ilişkin de açıklamaları oldu.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 15.1.2020 13:06 Güncelleme Tarihi: 15.1.2020 13:17
Milli Savunma Bakanı Akar'dan açıklama: Herkesin dikkatli olması lazım

Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar Libya konusunda "Sosyal medyada yer alan ''ateşkes bitti'' sözlerinin arazide, sahada bir karşılığı yok. Önü sonu belli olmayan bir twitti. Bu konuda herkesin dikkatli olması lazım." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş açıklama "Herkesin dikkatli olması lazım"

Açıklamalarını şöyle sürdürdü;

"ÇABAMIZ BARIŞIN GELMESİDİR"

"Çabamız hem Libya'da hem İdlib'de siyasi bir çözümle, barışın, huzurun gelmesi, akan kanın durmasıdır."

"SÜRE İSTEDİLER İP KOPMADI"

Hafter'in ne yapacağı konusunda 19 Ocak'ta Berlin'de yapılacak konferanstan bir sonuç çıkabilecektir. Hem ipi koparmadılar, hem de süre istediler. Berlin'de her halde bir noktaya gelecekler. Gelmelerini bekliyoruz.

"HİÇBİR HAİN BU ŞANLI ÜNİFORMAYI GİYEMEYECEK"

FETÖ ile mücadele kararlılıkla devam edecek. Hiçbir hainin bu şanlı üniformayı giymesine müsaade etmeyeceğiz

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Milli Savunma Bakanı Akar'dan açıklama: Herkesin dikkatli olması lazım
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