Son dakika haberi: Wikipedia ile ilgili flaş karar! Wikipedia açılıyor mu?

Ajanslar tarafından aktarılan son dakika bilgisine göre Anayasa Mahkemesi, Wikipedia hakkında aldığı kararın gerekçesini açıkladı. Bu durum sonucunda Wikipedia açılıyor mu? sorusunun cevabı da belli olmuş oldu. Böylece Wikipedia'nın yeniden erişime açılması için süreç başladı.

Anayasa mahkemesi, oy çokluğu ve 6 üyenin karşı oy yazısıyla alınan kararı Ankara 1. Sulh ceza mahkemesine de gönderdi.

Mahkemenin kararı bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuna iletmesiyle birlikte Wikipedia erişime açılacak.

Anayasa mahkemesi, kararın gerekçesinde, Wikipedia'nın kapatılmasının demokratik toplum düzeninin gereklerine uymadığını vurguladı.



