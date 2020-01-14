Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve hileli ürünler listesine yenileri ekledi! İşte hileli ürün barındıran ve zehir saçan o firmalar...

Tarım ve Orman Bakanlığı belli tarihlerde yayınladığı taklit, tağşiş ve hileli ürünler listesine yenilerini ekledi. Daha önce yapılan açıklamalarda birçok üründe at eti, kanat eti gibi hileli ürünlere rastlanmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı son yaptığı duyuruda ise 229 firmaya ait 386 üründe taklit ve hileli ürünlerin ortaya çıktığını açıkladı. Böylece şimdiye kadar yapılan bütün duyurular sonucunda 2012 den bu yana 1443 firmaya ait 3202 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunuldu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık hileli ürünler ve sağlığı tehdit eden bu ürünler ile ilgili uyarılarda bulundu. Peki hileli ürünler listesinde hangi ürünler ve hangi firmalar bulunuyor? İşte Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın açıkladığı hileli ürünler listesi ve zehir saçan o firmalar…