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  • Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve hileli ürünler listesine yenileri ekledi! İşte hileli ürün barındıran ve zehir saçan o firmalar...

taklit ve listesine yenileri ekledi! İşte hileli ürün barındıran ve o firmalar...

belli tarihlerde yayınladığı taklit, tağşiş ve listesine yenilerini ekledi. Daha önce yapılan açıklamalarda birçok üründe at eti, kanat eti gibi hileli ürünlere rastlanmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı son yaptığı duyuruda ise 229 firmaya ait 386 üründe taklit ve hileli ürünlerin ortaya çıktığını açıkladı. Böylece şimdiye kadar yapılan bütün duyurular sonucunda 2012 den bu yana 1443 firmaya ait 3202 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunuldu. , Tarım ve Hayvancılık ve sağlığı tehdit eden bu ürünler ile ilgili uyarılarda bulundu. Peki hileli ürünler listesinde hangi ürünler ve hangi firmalar bulunuyor? İşte Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın açıkladığı ve o firmalar…

Giriş Tarihi: 14.01.2020 10:21 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 11:08
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve hileli ürünler listesine yenileri ekledi! İşte hileli ürün barındıran ve zehir saçan o firmalar...

belli tarihlerde yayınladığı taklit, tağşiş ve listesine yenilerini ekledi. Daha önce yapılan açıklamalarda birçok üründe at eti, kanat eti gibi hileli ürünlere rastlanmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı son yaptığı duyuruda ise 229 firmaya ait 386 üründe taklit ve hileli ürünlerin ortaya çıktığını açıkladı. Böylece şimdiye kadar yapılan bütün duyurular sonucunda 2012 den bu yana 1443 firmaya ait 3202 parti ürün tüketilerin bilgisine sunuldu. , Tarım ve Hayvancılık ve sağlığı tehdit eden bu ürünler ile ilgili uyarılarda bulundu. Peki hileli ürünler listesinde hangi ürünler ve hangi firmalar bulunuyor? İşte Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın açıkladığı ve o firmalar…

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve hileli ürünler listesine yenileri ekledi! İşte hileli ürün barındıran ve zehir saçan o firmalar...

Kocaeli Çayırova'da üretilen GURME Gıda San. Tic. Ltd. Şti'nin kangal fermente sucuklarında domuz eti tespit edildi!

Serdivan Sakarya'da üretilen Yüzet ürünlerinde at eti tespit edildi!

Afyon'daki Akşömine adlı mekanda Adana Kebap olarak satılan etin içinde domuz eti tespit edildi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve hileli ürünler listesine yenileri ekledi! İşte hileli ürün barındıran ve zehir saçan o firmalar...

Muğla'daki Serkul 1 ve Serkul 2 restaurantta dana biftek olarak satılan içinde domuz eti tespit edildi.

Fethiye Muğla'daki China Sun Chinese Restaurant'ta dana eti olarak satılan ette domut eti tespit edildi.

Kuşadası Aydın'daki Karanfil Otel'de karkas dana etinde domuz eti tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve hileli ürünler listesine yenileri ekledi! İşte hileli ürün barındıran ve zehir saçan o firmalar...

Tuzla'daki Deniz Börek Salonu'nda pide kıymalı çiğ börek harcında at eti tespit edildi.

Esenler'deki Kurban Et 'da çiğ kıymada at eti tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve hileli ürünler listesine yenileri ekledi! İşte hileli ürün barındıran ve zehir saçan o firmalar...

'nın o duyurusu:

Ülkemizde güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri Bakanlık olarak büyük bir titizlikle yürütülmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve hileli ürünler listesine yenileri ekledi! İşte hileli ürün barındıran ve zehir saçan o firmalar...

5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, ve Yem Kanunu" ve bu Kanun kapsamında hazırlanan, "Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik" gereğince; laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve hileli ürünler listesine yenileri ekledi! İşte hileli ürün barındıran ve zehir saçan o firmalar...

Bakanlığımızın yürüttüğü resmi kontroller ve firmaların otokontrol sistemlerine ek olarak bu uygulamamız ile;
• Tüketici sağlığının ve menfaatinin korunması,
• Sektörde haksız rekabetin önlenmesi,
• Tüketiciler aracılığıyla firmalar üzerinde bir denetim mekanizması oluşturulması ve
• Firmaların "güvenilir üretimi"nin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

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