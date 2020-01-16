Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika... AA'ya baskının altından zorbalık ve tacizin yanı sıra Türkiye aleyhine algı operasyonu çıktı

Son dakika... AA'ya baskının altından zorbalık ve tacizin yanı sıra aleyhine algı operasyonu çıktı

Son dakika... 'da AA ofisine yapılan baskın ve zorbalığın altından aleyhine bir algı operasyonunun da olduğu ortaya çıktı. AA çalışanlarının hukuksuz bir şekilde gözaltına alınarak bilinmeyen bir yere götürülmesi skandalına ilişkin bilgiler veren AA Genel Müdürü Şenol , Kahire'de yaşananlarla ilgili son dakika bilgilerini aktardı. Kazancı, Mısır tarafından sızdırılan haberdeki fotoğrafları ilk kez gösterdi ve AA ofisinin bir hücre evi olarak isimlendirildiğini ve Türk bayrağı fotoğrafının da bulunduğu karelerin nasıl algı operasyonuna malzeme yapıldığını, basına servis edildiğini aktardı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 16.1.2020 12:38 Güncelleme Tarihi: 16.1.2020 13:01
Son dakika... AA'ya baskının altından zorbalık ve tacizin yanı sıra Türkiye aleyhine algı operasyonu çıktı

Son dakika... AA Genel Müdürü Şenol Kazancı, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine hukuksuzca baskın yaparak 4 çalışanını gözaltına alması ve bilinmeyen bir yere götürmesine ilişkin gelişmeleri anlattı. İşte Kazancı'nın açıklamalarından çarpıcı bölümler;

"TAKİP ETTİK, POLİS OFİSİ UZUN SÜRE TERK ETMEYİNCE..."

" yönetimiyle 'nin darbe sonrası ilişkilerindeki seyrin bizim ilişkimize aynen yansıdığını söyledik. Fakat ofise gelinmesi uzun kalınması bizim de alışık olduğumuz durum değil dedim. Soruşturmanın sebebine odaklanmak istediğimizi, soruşturmanın sebebine odaklanmak istediğimizi, belki çalışanlarımızdan bir tanesiyle ilgili soruşturma takip ediliyor ise erken davranmanın zarar vereceğini aktardım bakanımıza. Sayın Bakanımız 'süreci yönetin ve irtibatta kalın' dediler. Gece ilerleyen saatlere kadar polis ofisimizi terk etmeyince bu işin başka bir noktaya gideceğinden endişe ettik.

KADIN ÇALIŞANIMIZI...>

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika... AA'ya baskının altından zorbalık ve tacizin yanı sıra Türkiye aleyhine algı operasyonu çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN