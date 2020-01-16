Son dakika... AA'ya baskının altından zorbalık ve tacizin yanı sıra Türkiye aleyhine algı operasyonu çıktı

Son dakika... AA Genel Müdürü Şenol Kazancı, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine hukuksuzca baskın yaparak 4 çalışanını gözaltına alması ve bilinmeyen bir yere götürmesine ilişkin gelişmeleri anlattı. İşte Kazancı'nın açıklamalarından çarpıcı bölümler;

"TAKİP ETTİK, POLİS OFİSİ UZUN SÜRE TERK ETMEYİNCE..."

"Mısır yönetimiyle Türkiye'nin darbe sonrası ilişkilerindeki seyrin bizim ilişkimize aynen yansıdığını söyledik. Fakat ofise gelinmesi uzun kalınması bizim de alışık olduğumuz durum değil dedim. Soruşturmanın sebebine odaklanmak istediğimizi, soruşturmanın sebebine odaklanmak istediğimizi, belki çalışanlarımızdan bir tanesiyle ilgili soruşturma takip ediliyor ise erken davranmanın zarar vereceğini aktardım bakanımıza. Sayın Bakanımız 'süreci yönetin ve irtibatta kalın' dediler. Gece ilerleyen saatlere kadar polis ofisimizi terk etmeyince bu işin başka bir noktaya gideceğinden endişe ettik.

KADIN ÇALIŞANIMIZI...>