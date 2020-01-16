Anadolu Ajansı Genel Müdürü canlı yayında fotoğrafları göstererek anlattı!

AA Genel Müdürü Şenol Kazancı, Kahire'de kaçırılan Anadolu Ajansı çalışanlarıyla ilgili son gelişmeleri AA Editör Masası'ndaki canlı yayında anlattı. Sürece ilişkin bilgiler veren Kazancı, Mısır tarafından sızdırılan haberdeki fotoğrafları ilk kez gösterdi. AA ofisinin bir hücre evi olarak isimlendirildiğini söyleyen Kazancı, Türk bayrağı fotoğrafının da bulunduğu karelerin basına servis edildiğini anlattı...