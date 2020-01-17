Son Dakika haberi: Rahşan Ecevit hayatını kaybetti! Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in ölüm sebebi nedir? İşte detaylar...

26 Aralık 2019'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve Demokratik Sol Parti'nin (DSP) kurucusu olan Rahşan Ecevit 97 yaşında hayata gözlerini yumdu. Saat 21.00 sularında gelen son dakika haberiyle hayatını kaybettiği duyurulan Rahşan Ecevit, genel sağlık durumunun bozlulması nedeniyle Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi dahiliye servisi yoğun bakım kliniğine alınarak müdahale edildi. Ancak Rahşan Ecevit müdahalelere cevap vermeyerek saatler 21.10'u gösterdiğinde hayatını kaybetti. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

RAHŞAN ECEVİT HAYATINI KAYBETTİ! RAHŞAN ECEVİT ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve Demokratik Sol Parti'nin (DSP) kurucusu Rahşan Ecevit 'in hayatını kaybetmesine ilişkin detayları ve 97 yaşında hayata gözlerini yuman Rahşan Ecevit'in ölüm sebebi ile ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar...