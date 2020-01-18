Hakan Şükür'ün "En güvendiğim insanlar tarafından dolandırıldım" sözlerinin ardından sosyal medyadan bazı FETÖ'cüler ise Hakan Şükür'e destek vererek "Bu kişi bizdendir diyerek kimseye inanmayın. Bu mağduriyeti binlerce kişi yaşadı" şeklinde uyarılarda bulundu. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise "Biz çok mağduruz" videolarının FETÖ'nün yeni bir taktiği olduğuna dikkat çekiyor.

Hakan Şükür’den yeni taktik mi itiraf mı? "FETÖ beni dolandırdı, her şeyimi kaybettim"

'GÜVENDİĞİM İSİMLER BENİ DOLANDIRDI'

Amerika'da yaşayan firari FETÖ'cü Hakan Şükür, güvendiği dostları tarafından dolandırıldığını ve tüm varlığını kaybettiğini iddia etti. "Türkiye'den gelmişsiniz, ayakta kalmaya çalışıyorsunuz, güvendiğiniz insanlarla bir şey yapalım derken bir de onlardan tokadı yiyorsunuz." diyerek kendi bilgisi dışında parasının kullanıldığını ve kendisine iade edilmediğini söyleyen FETÖ'cü Hakan Şükür, "Çocuklarımın sigorta parasını bile aldılar" ifadelerini kullandı. Hakan Şükür "İçime kapandım kimseyle görüşmüyorum" diye ekledi.

FETÖ YURDIŞINA KAÇANLARI DA DOLANDIRMIŞ

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün bu videosu bir gerçeği de ortaya çıkardı. Hakan Şükür'ün videosunun altına yorumlar yazan yurtdışındaki FETÖ firarileri, örgüt üyelerinin kendilerini de dolandırdığını, "İş kuracağız, oturum alacağız" vaadiyle kandırdığını söyledi.

FETÖ'NÜN YENİ TAKTİĞİ Mİ?

Sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü ise Hakan Şükür'ün yaptığı "biz çok mağduruz" çıkışının bir taktik olduğuna, ABD'de lüks içinde yaşayan örgüt imamlarına yönelik tepkiyi azaltmak için kurgulanmış videolardan biri olduğuna dikkat çekiyor.