Rahşan Ecevit kimdir? Eski Başbakan Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit nereli ve kaç yaşında vefat etti?

Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi ve Demokratik Sol Parti'nin (DSP) kurucusu Rahşan Ecevit hayatını kaybetti. 26 Aralık 2019'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve bugün saat 21.10 sularında hayata gözlerini yuman Rahşan Ecevit'e ilişkin detaylar vatandaşlarca merak edilerek arama motorlarında yoğun şekilde Rahşan Ecevit kimdir, nereli ve kaç yaşında vefat etti? Şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor. En güncel haberleri sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, Rahşan Ecevit kimdir, nereli ve kaç yaşında vefat etti? İşte tüm merak edilen bilgiler….

RAHŞAN ECEVİT KİMDİR? RAHŞAN ECEVİT NERELİ VE KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'e ilişkin tüm merak edilen detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;