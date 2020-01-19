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firarisi patrona 15 yıl hapis talebi

'ya 2014'te firar eden 'in eski Yönetim Kurulu Başkanı hakkında 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçu kapsamında 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Gündem
Giriş Tarihi: 19.1.2020 ABONE OL
FETÖ firarisi patrona 15 yıl hapis talebi

Kanada'ya 2014'te firar eden Akfel Holding'in eski Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Baltacı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianameyle Baltacı hakkında 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçu kapsamında 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Baltacı'nın kardeşi Abdurrahman Baltacı ise hâlihazırda TUSKON üyelerine yönelik görülen davanın tutuksuz sanıkları arasında yer alıyor. Hazırlanan iddianamede Akfel Holding'le ilgili hazırlanan MASAK raporu dikkat çekiyor. Rapora göre, şirket hesaplarından hesaplarına havale yapılan gerçek veya tüzel kişilerin büyük çoğunluğu FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak ve terörizmin finansmanı suçlarından haklarında soruşturma yapılan, yapılmakta olan kişiler olduğuna vurgu yapıldı.

FETÖ İLE İLTİSAKLI KURUMLARA HAVALE
Gelir İdaresi Bakanlığı kayıtlarına göre, şirketin mal ve hizmet alışlarına ilişkin verdiği 'Form Ba' bildirimlerinde bazı şirketler yer almadı. Bu nedenle paraların bu şirket hesaplarına hangi amaçlar gönderildiği tespit edilemedi. Şirket hesaplarından 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ ile iltisakları nedeniyle kapatılan kurumlara havale işlemleri yapıldığı tespit edildi. Akfel Holding'e ve bağlı şirketler TMSF'ye devredilirken 2014 Ocak ayı itibariyle Mehmet Fatih Baltacı ve Abdurrahman Baltacı'nın içerisinde yer aldığı Akfel'e bağlı şirketlere dikkat çekici hisse devir işlemleri gerçekleştirildi.

İşte FETÖ/PDY sözlüğü! Aralarında böyle anlaşıyorlarmış

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FETÖ firarisi patrona 15 yıl hapis talebi
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