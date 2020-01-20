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'in Devlet Mezarlığına defnedilmesine olanak sağlayan kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu

Eski Başbakanlardan 'in eşi 'in Devlet Mezarlığına defnedilmesine olanak sağlayan kanun teklifi, beş partinin ortak imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu. Hazırlanan teklif Devlet Mezarlığı Hakkındaki Kanunun birinci maddesine "Devlet Mezarlığına defnedilenlerin eşleri de vasiyetleri üzerine Devlet Mezarlığına defnedilebilir." fıkrasının eklenmesini öngörüyor.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 20.1.2020 11:06 Güncelleme Tarihi: 20.1.2020 11:29 ABONE OL
Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığına defnedilmesine olanak sağlayan kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu

Teklif, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın imzasını taşıyor.

Teklif, Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunun birinci maddesine "Devlet Mezarlığına defnedilenlerin eşleri de vasiyetleri üzerine Devlet Mezarlığına defnedilebilir." fıkrasının eklenmesini öngörüyor.

Teklifte, düzenlemenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2020 olarak belirtildi.

DÜN UĞURLANDI

Demokratik Sol Parti (DSP) Kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan Bülent Ecevit'in 97 yaşında hayatını kaybeden eşi Rahşan Ecevit, son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede önceki gün vefat eden Rahşan Ecevit için Kocatepe Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

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