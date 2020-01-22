Oylar sandığa zarfsız atılsın

Görev süresinin dolmasıyla Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığından ayrılacak olan YSK Başkanı Sadi Güven, 7 yıllık görev süresini değerlendirdi, soruları yanıtladı. Seçimleri yapanın, seçimlerde yarışanın siyasi partiler olduğunu belirten Güven, "Biz seçimlerin hep sağlıklı, güvenilir şekilde yapılması için gayret sarf ettik" dedi.

Görevde bulunduğu sürede 2 Cumhurbaşkanlığı, 3 milletvekilliği, 2 mahalli idareler seçimi, bir de halk oylaması olmak üzere 8 seçim yapıldığını belirten Güven, "Biz seçimlerin hep sağlıklı, güvenilir şekilde yapılması için gayret sarf ettik" değerlendirmesinde bulundu. Güven, "Yasal mevzuat değişikliğiyle, sandıkların dışarıdan içerisi görünmeyecek şekle getirilmesi suretiyle zarfın kaldırılması gerekir. Böylece, kapalı zarflar nedeniyle oyların iptali ortadan kalkar. Dünyanın hiçbir yerinde artık bu yok.

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