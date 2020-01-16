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  • Başkan Erdoğan tek tek açıkladı! '2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'ndan çarpıcı detaylar!

Başkan Erdoğan tek tek açıkladı! '2019 Yılı 'ndan çarpıcı detaylar!

2019 yılı Türk halkı için nasıl geçti? Türkiye hangi noktalarda ne kadar gelişme kaydetti? Bu soruların cevabını bizzat Başkan verdi. Başkan Erdoğan, '2019 Yılı 'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin geçtiğimiz sene özelinde son yıllarda kat ettiği ivmeyi madde madde anlattı. Sağlıktan eğitime, ekonomiden güvenliğe birçok konuda detaylı bilgiler veren Başkan Erdoğan, Türkiye'nin geçtiğimiz sene 'Yıkılış' yılı olmasını dileyenlere inat bir 'Yükseliş' yılını geride bıraktığının altını çizdi. Peki bu bu kritik gelişmeler neler? Erdoğan'ın Değerlendirme Toplantısı'nda dikkat çektiği o önemli detayları sizler için madde madde hazırladık.

Giriş Tarihi: 16.01.2020 15:15 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020 16:07
Başkan Erdoğan tek tek açıkladı! '2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'ndan çarpıcı detaylar!

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçtikten sonra, yürütmenin faaliyetlerini 100 günlük periyotlar halinde takip etmeye başladık.

Birinci ve ikinci 100 günlük icraat programlarımızı milletimiz ile paylaştık. Bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın icraatlarının takibini, Cumhurbaşkanı Yardımcımız vasıtasıyla, çeyrek dilimler halinde sürdürdük.

Başkan Erdoğan tek tek açıkladı! '2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'ndan çarpıcı detaylar!

Yılda iki defa da bu değerlendirmeyi şahsen milletimizle paylaşacağımızı kamuoyuna açıklamıştık. Bugün, 2019 yılının toplu değerlendirmesini yapmak ve 2020 çalışmalarımızı paylaşmak için sizlerle birlikteyiz.

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Başkan Erdoğan tek tek açıkladı! '2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'ndan çarpıcı detaylar!

Yetkiyi doğrudan milletten alan bir hükümet olarak, yaptıklarımızın hesabını milletimize vermek en başta gelen görevimizdir. Bilindiği gibi, yeni yönetim sistemimizin en büyük özelliği, eskiden çok ciddi zaman ve enerji kaybına yol açan düzenlemelerin, hızlı ve etkin şekilde yapılabilmesine imkân sağlamasıdır.

Önümüzdeki dönemde de çeyrek dilimler halinde takibi, her 6 ayda bir de sonuçları milletimizle paylaşmayı sürdüreceğiz.

Bundan yaklaşık 9 yıl önce, 2011 yılında 2023 hedeflerimizi milletimizin takdirine sunmuştuk. 2023 hedefleri, o günden bugüne tüm çalışmalarımızda bizim için bir yol haritası, bir pusula görevi görmüştür.

Başkan Erdoğan tek tek açıkladı! '2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'ndan çarpıcı detaylar!

Türkiye'nin 2023 yürüyüşü, içeride ve dışarıda pek çok kesimi rahatsız etmiştir. Dikkat ederseniz, ülkemize yönelik saldırılar, bu süreçte, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir şekilde artmış ve çeşitlenmiştir.

Yaşadığımız bu kesintisiz saldırı döneminin amacının, ülkemizi 2023 hedeflerine ulaşmaktan alıkoymak olduğu açıkça ortadadır. Hamdolsun, Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle, bu saldırıların hepsini de boşa çıkardık.

Sokaklarımızı kaosa teslim etmedik. Terör örgütlerine boyun eğmedik. Meydanı darbecilere bırakmadık. Ülkemizin güney sınırları boyunca kuşatılmasına rıza göstermedik. Ekonomik tetikçilere de teslim olmadık.

Başkan Erdoğan tek tek açıkladı! '2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'ndan çarpıcı detaylar!

Evet, çok büyük bedeller ödedik, çok acı kayıplar verdik, çok sinsi tuzaklarla karşılaştık, ama hepsinin de üstesinden gelmeyi başardık. 2019 yılı, işte bu sıkıntıları tüm ağırlığıyla hissettiğimiz bir yıl oldu.

Türkiye için yazılan senaryolarda 2019, bir yıkılış ve teslim oluş yılı olarak öngörülmüştü. Rabbimize binlerce şükürler olsun ki, biz 2019 yılını yeniden yükseliş yılı haline dönüştürdük.

Milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirdik. Terör örgütlerini sınırlarımızdan uzaklaştırdık.

Başkan Erdoğan tek tek açıkladı! '2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'ndan çarpıcı detaylar!

SINIRLARIMIZ BOYUNCA KURULMAYA ÇALIŞILAN TERÖR KORİDORUNU PARÇALADIK

Darbecilere dünyayı zindan ettik. Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu parçaladık.

Ekonomimize kurulan tuzakları bozarak, yeniden hedeflerimize odaklandık.

Şimdi de, hem büyümeyi, üretimi, ihracatı, istihdamı güçlendirerek, hem Akdeniz başta olmak üzere uluslararası alandaki haklarımıza sahip çıkarak, yeni bir şahlanış döneminin kapılarını açıyoruz.

Bu bakımdan 2019 yılı icraat sonuçları, Türkiye'nin en zor şartlarda bile neler yapabileceğini gösteren bir başarı hikayesidir.

İnşallah 2020 yılında, her alanda çok daha fazlasını gerçekleştirerek, milletimize bize verdiği hasbi destek ve yaptığı fedakârlıklar için borcumuzu ödemeye çalışacağız.

Bu büyük milletin, şartlar ne olursa olsun, istiklali ve istikbali için destan yazmaya devam edeceğini, içeride ve dışarıda herkese göstereceğimiz bir yıla giriyoruz.

Başkan Erdoğan tek tek açıkladı! '2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'ndan çarpıcı detaylar!

Dört gözle Türkiye'nin tökezlemesini ve yere kapaklanmasını bekleyenleri hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz. Bunu yaparken, kendimizi sürekli muhasebeye çekmeyi ihmal etmiyoruz.

Bu anlayışla, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin birinci yılı vesilesiyle, yeni yönetim sistemiyle ilgili kapsamlı bir değerlendirme yaptık.

Sonuçta, ifade edilen sorunların yüzde 98'inin yeni yönetim sisteminden değil, eski sistemin alışkanlıklarıyla iş yapma eğiliminden kaynaklandığını gördük.

Bu tespit ışığında, tıkanıklık noktalarını çözecek bir dizi tedbir geliştirerek, adım adım hayata geçirmeye başladık. Aynı şekilde önümüzdeki dönemle ilgili orta ve uzun vadeli planlarımızı hazırladık.

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