VIP dinlemeye ceza yağdı

Hükümete yönelik 17-25 Aralık yargı darbe girişiminin ardından FETÖ'ye karşı başlatılan soruşturmaların ilk ayağı usulsüz dinlemeler olmuştu. Müfettişlerin yaptığı incelemeler sonucunda istihbaratta yuvalanan FETÖ'cü polislerin aralarında merhum Başbakanı Necmettin Erbakan gibi siyasiler, iş adamı, gazeteci ve farklı çevrelerden 402 kişinin usulsüz bir şekilde dinlediği tespit edilmişti. Ardından peş peşe düzenlenen operasyonlarla FETÖ'nün istihbaratçı polisleri gözaltına alındı. Ankara'da açılan farklı usulsüz dinleme davaları daha sonra 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen "VIP dinleme" davasıyla birleştirildi. 30'u tutuklu 211 sanıklı davada savcı, Mart 2019'da mütalaasını açıkladı.Mütalaaya karşı savunmaları alınan sanıklar, Aralık 2019'daki duruşmada son sözlerini söyledi. Sincan Kapalı Cezaevi Kampüsü'nde dün görülen duruşmada mahkeme heyeti sanıklar hakkında, "silahlı terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği", "askeri ve siyasal casusluk", "usulsüz dinleme", "belgeleri hukuka aykırı yok etme", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından kararını açıkladı. Mahkeme 211 sanıktan 131'ine 3 yıl 9 aydan 45 yıla kadar hapis cezasına karar verirken, 43 sanığın dosyasını tefrik etti. 37 sanık dosyası ise beraatla sonuçlandı.Karara göre, söz konusu dinlemelerin yapıldığı dönemde İstihbarat Dairesi'nin başında bulunan aynı zamanda Gazeteci Hrant Dink suikastı kapsamında tutuklu bulunan Ramazan Akyürek'e, "silahlı terör örgütü yöneticiliği", "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "resmi belgede sahtecilik" ve "resmi belgeyi yok etme" suçlarından 45 yıl hapis cezası verildi.İstanbul eski İstihbarat Şube müdürü sanık Erol Demirhan ise FETÖ'den 12 yıl, iftira suçundan 4 yıl 6 ay, "haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan, 6 yıl ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan 6 yıl olmak üzere toplamda 28 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Demirhan aynı zamanda Baykal'a yönelik kaset kumpası davasının da sanıkları arasında yer alıyor.İstihbarat Dairesi eski Başkanı ve 15 Temmuz'da itirafçı olarak FETÖ bağlantılarını anlatan sanık Gürsel Aktepe'ye ise "haberleşmenin gizliliğini ihlal, FETÖ üyeliği, resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 27 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi. Eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer'e FETÖ'den İstanbul'da yargılandığı davadan ceza aldığı gerekçesiyle bu davadan ceza verilmedi. Ancak "Resmi belge sahteciliği" suçlamasından Yılmazer 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.Ankara Emniyeti İstihbarat Şubesi'nden sorumlu eski Emniyet Müdür Yardımcısı sanık Hami Güney'in ise, "Haberleşmenin gizliliğini ihlal, FETÖ üyeliği, resmi belgede sahtecilik" suçlarından 28 yıl 6 ay hapsine karar verildi. İstihbarat ve terör kökenli Ankara Eski Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı ise, "Haberleşmenin gizliliğini ihlal, FETÖ üyeliği, Resmi belgede sahtecilik" suçlarından 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.İzmir İstihbarat Şube Müdürlüğü, İstihbarat Daire Başkan Yardımcılığı ve ardından Batman İl Emniyet Müdürlüğü yapan sanık Hasan Ali Okan, "Haberleşmenin gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, siyasal ve askeri casusluk" suçlarından 29 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Sanık Okan, İzmir'deki "askeri casusluk" kumpası davasında aktif rol oynayan isimlerdendi. Mahkeme sanıklardan eski emniyet Müdürleri Yurt Atayün'e "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 7 yıl 6 ay hapis verirken, istihbarat Dairesi eski Başkanı Ömer Altıparmak'a ise başka davalardan ceza aldığı için yargılandığı suçlardan düşme, red ve beraat kararı verdi.

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