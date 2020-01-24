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'da son dakika operasyonu! 40 gözaltında

Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, emniyetten ihraç edilen şüphelisi 40 eski polisi gözaltına aldı. Hakkında gözaltı kararı verilen henüz yakalanmayan 10 şüpheli daha var. Operasyon 9 ilde gerçekleşiyor.

Giriş Tarihi: 24.1.2020 09:24 Güncelleme Tarihi: 24.1.2020 09:56 ABONE OL
Ankara'da son dakika FETÖ operasyonu! 40 eski polis gözaltında

Yürütülen soruşturma kapsamında Ankara'da Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, emniyetten ihraç edilen FETÖ şüphelisi 40 eski polisi gözaltına aldı.

50 ŞÜPHELİDEN 40'I 9 İLDE GÖZALTINA ALINDI

FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 50 şüpheliden 40'ı, 9 ildeki operasyonlarla yakalandı

İşte operasyona ilişkin tüm ayrıntılar;

Ankara merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyetteki "mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 50 şüpheliden 40'ı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında daha önce çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen 4'ü başpolis olmak üzere eski 50 polis memurunun, FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüklerini tespit etti.

OSM EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Bunun üzerine harekete geçen Ankara organize şube ekipleri, Ankara, Konya, Gaziantep, Kayseri, Adıyaman, Adana, Trabzon, Yozgat ve Bursa'da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden 40'ını gözaltına aldı.

Firari durumdaki zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Diğer illerde yakalanan şüphelilerin Ankara'ya getirileceği kaydedildi.

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Ankara'da son dakika FETÖ operasyonu! 40 eski polis gözaltında
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