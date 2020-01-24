FETÖ’nün kasası tutuklandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, aylar süren başarılı takibi sonucunda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e en yakın isimlerden biri olan Yusuf Bekmezci ile örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden Akif Sarı kıskıvrak yakalanmıştı. İzmir'de lüks bir sitede örgüte ait yaklaşık 300 bin TL ve 11 telefonla yakalanan FETÖ'nün üst düzey yöneticisi ve kasası Yusuf Bekmezci ile Akif Sarı, dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.







'ONA TERÖRİST DİYEMEM'

Bekmezci'nin emniyetteki ifadesinde "Gülen'i severim. Ona terörist diyemem" dediği öğrenildi. Yurt dışına ticari amaçlı gittiğini, terör örgütü FETÖ ile bağlantısının bulunmadığını, ne ameliyatı olduğunu bilmediğini, sosyal medyada yer alan görüntülerinin de kendisine ait olmadığını öne süren Bekmezci'nin, sözde Karşıyaka imamı Akif Sarı'yı da tanımadığını, yakalandığı eve de o akşam misafir olarak gittiğini iddia ettiği belirtildi.







ÖRGÜTÜ YÖNETİCİLİĞİ SUÇU

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alınan Bekmezci, ardından tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. TCK'nın 314/1 maddesi kapsamında "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan tutuklanmasına karar verilen Bekmezci, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bekmezci'nin bakıcılığını yapan ve birlikte yakalandığı örgüt yöneticisi Mehmet Fatih Arslan ise önceki gün tutuklanmıştı.

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