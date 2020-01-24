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'den açıklama: Farklı görseller birleştirilerek algı yapılıyor

Milli Eğitim Bakanlığından (), 2017'de hizmet içi eğitimler için hazırlanan "Psikososyal Önleyici Destek Programı" kitabında yer alan 4 görselin bir araya getirilerek kamuoyuna sunulmasının maksatlı bir algı amacı taşıdığı belirtildi. Açıklamada "Kitapta yer alan 150'nin üzerindeki görsel içerisinden yalnızca 4 görsel bir araya getirilerek bütünü yansıtmayan maksatlı bir algı oluşturulmak istendiği görülmektedir" denildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 24.1.2020 12:19 ABONE OL
MEB'den açıklama: Farklı görseller birleştirilerek algı yapılıyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kitabın bazı haber sitelerinde iddia edildiği gibi öğrencilere yönelik değil, rehberlik öğretmenlerinin mesleki gelişimine kaynak olarak hazırlandığı bildirildi.

FARKLI GÖRSELLER BİRLEŞTİRİLMİŞ

Açıklamada, "Söz konusu haberde, kitapta yer alan 150'nin üzerindeki görsel içerisinden yalnızca 4 görsel bir araya getirilerek bütünü yansıtmayan maksatlı bir algı oluşturulmak istendiği görülmektedir. Hazırlanan kitap içeriğinde söz konusu haberde iddia edildiği gibi bir algının oluşup oluşmadığının araştırılması için ön değerlendirme ve inceleme çalışmaları başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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MEB'den açıklama: Farklı görseller birleştirilerek algı yapılıyor
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