Devlet millet el ele

Elazığ'ınSivrice ilçesi merkezli 6.8'lik deprem Elazığ ve Malatya'da yıkıma neden oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükselirken yaralı sayısı 1466'ya ulaştı. Enkaz altından 44 kişi kurtarıldı. Hasar tespit analizleri ile 72 binanın yıkıldığı, 514'ünün ağır hasar aldığı, 409 binanın da az ve orta hasarlı olduğu belirlendi. Depremin ardından devlet, tüm kurumlarıyla organize ve süratli şekilde bölgeye koştu. AFAD, Kızılay, UMKE, Akut gibi tüm yardım ekipleri bir saat içinde bölgeye ulaştı. Bölgeye 3 bin 699 arama kurtarma personeli ve 18 arama köpeği 8 bin 565 çadır, 17 bin yatak ve 34 bin battaniye, bin 563 ısıtıcı, tonlarca gıda sevk edildi. Kızılay Erzurum Bölge Müdürlüğü'nden Elazığ'a 5 bin kişi kapasiteli 4 mobil mutfak gönderildi. AFAD il müdürlüğü başta olmak üzere, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli illerin UMKE ve itfaiye ekipleri ve gönüllü kuruluşlardan da toplam 2 bin 420 arama kurtarma personeli ve 482 araç bölgeye sevk edildi. AFAD Başkanlığı, bölgeye 6 bin 65 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 11 bin 532 yatak ve 18 bin 720 battaniye gönderdi. AFAD'dan ayrıca Elazığ ve Malatya valilikleri emrine 2'şer milyon lira yardım ödeneği aktarıldı. AFAD, depremzedelere yardım etmek isteyen vatandaşlar için SMS ve hesap numaraları da paylaştı. Cep telefonlarından SMS ile yardım etmek isteyenler mesaj bölümüne DEPREM yazıp 1866'ya göndererek 10 TL bağışta bulunabilecek.Kızılay da, bölgeye 202 personel, 35 araç, 7 ikram aracı ve 4 mobil mutfak ile 2 sahra mutfak kiti, 15 bin 747 battaniye, 5 bin 656 yatak, bin 563 ısıtıcı, 2 bin 500 çadır, 193 bin 420 kilogram un ve 3 bin 200 gıda kolisi sevk etti. Hasar tespit ve psiko-sosyal çalışma gruplarından 143 personel ve 47 araç gönderildi. Milli Savunma Bakanlığı, yardım personellerini ve yardım malzemelerini 9 nakliye uçağıyla Elazığ'a nakletti. Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı da kriz masası oluşturdu. Haberleşme, elektrik ve doğal gaz altyapılarında oluşan küçük arızalar kısa sürede giderilirken, Elazığ Havaalanı'nın açık olması sağlandı. Milli Savunma Bakanlığı ayrıca, hasar tespit çalışmalarına bir ANKA insansız hava aracı ve bir insanlı keşif uçağı ile destek verdi. Depremin merkez üssü Sivrice ilçesinde Kızılay ve AFAD tarafından dağıtılan çadırları ise Mehmetçik kurdu. Vatandaşlar, STK'lar, işadamları her bölgeden giyim, barınma ve gıda yardımı yağdırdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da geceden bölgeye giderek, çalışmaları bizzat koordine etti.Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin 120 milyon kişiyi etkilediği belirtildi. Depremin Adıyaman, Kilis, Malatya, Kayseri, Samsun, Diyarbakır, Tunceli, Hatay, Sivas, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Osmaniye, Samsun, Tokat, Çorum, Erzincan ve Bingöl gibi illerin yanısıra Türkiye'ye sınır ülkeler Suriye, Irak, İran, Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan'ın yanı sıra Filistin'de de hissedildiği belirlendi.Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin 120 milyon kişiyi etkilediği belirtildi. Depremin Adıyaman, Kilis, Malatya, Kayseri, Samsun, Diyarbakır, Tunceli, Hatay, Sivas, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Osmaniye, Samsun, Tokat, Çorum, Erzincan ve Bingöl gibi illerin yanısıra Türkiye'ye sınır ülkeler Suriye, Irak, İran, Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan'ın yanı sıra Filistin'de de hissedildiği belirlendi. Ordu'da bir çocuk Elazığ'a gönderilen bir yardım paketinin içine bir yakınının yardımıyla duygularını yazdığı mektubu koydu. Küçük çocuk mektubunda "Canınız yanarsa canımız yanar" dedi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, o mektubu "Birlikte çok güzeliz" notuyla paylaştı.

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