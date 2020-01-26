Elazığ depreminde hayalet şehre döndü! İşte ayakta bir binanın bile kalmadığı Çevrimtaş Köyü

Kalitesiz beton, kesilmiş kolonlar, kerpiç, şiddetli sarsıntı ile birleşince Elazığ depreminin ardından Elazığ ve Malatya'da çok sayıda bina hasar aldı ve şu ana kadar 35 vatandaşımız hayatını kaybetti. 6.8 şiddetindeki büyük deprem sonrasında arama kurtarma faaliyetlerine odaklanılırken bu çalışmaların bittiği noktalarda hasar tespitlerine geçildi.

Bu çalışmaların sürdüğü ve gün ağardıktan sonra depremin şiddetini tüm çıplaklığıyla ortaya çıkaran bir nokta da Çevrimtaş Köyü oldu.

AYAKTA KALAN BİNA YOK

Köyde ayakta kalan bina yok. Hayatını kaybeden vatandaşlar ve telef olan onlarca hayvan söz konusu. İşte Çevrimtaş köyünden gelişmeler ve köy sakinlerinin aktadıkları.

Elazığ'daki depremde Çevrimtaş köyü tamamen yıkıldı!

Evleri yıkılan vatandaşlarımız için Bakan Murat Kurum 400 rezerv konutun çalışmalarına başlandığını belirtti.