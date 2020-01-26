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depreminde hayalet şehre döndü! İşte ayakta bir binanın bile kalmadığı Çevrimtaş Köyü

'da gerçekleşen 6.8 şiddetindeki depremin ardından öncelik enkaz altlarında kalan vatandaşlarımızın sağ olarak kurtarılmasına verildi ve binlerce arama kurtarma personeli halen bölgede görev yapıyor. Depremin vurduğu noktalardan biri de Çevrimtaş köyü oldu. Bir tek binanın bile ayakta kalamadığı Çevrimtaş Köyü tamamen hayalet şehre dönüştü. İşte dehşeti yaşayan Çevrimtaş köyü ve sakinlerinin o anları ve kaybettikleri akrabalarını anlattığı o anlar

Giriş Tarihi: 26.1.2020 15:25 Güncelleme Tarihi: 26.1.2020 15:26 ABONE OL
Elazığ depreminde hayalet şehre döndü! İşte ayakta bir binanın bile kalmadığı Çevrimtaş Köyü

Kalitesiz beton, kesilmiş kolonlar, kerpiç, şiddetli sarsıntı ile birleşince Elazığ depreminin ardından Elazığ ve Malatya'da çok sayıda bina hasar aldı ve şu ana kadar 35 vatandaşımız hayatını kaybetti. 6.8 şiddetindeki büyük deprem sonrasında arama kurtarma faaliyetlerine odaklanılırken bu çalışmaların bittiği noktalarda hasar tespitlerine geçildi.

Bu çalışmaların sürdüğü ve gün ağardıktan sonra depremin şiddetini tüm çıplaklığıyla ortaya çıkaran bir nokta da Çevrimtaş Köyü oldu.

AYAKTA KALAN BİNA YOK

Köyde ayakta kalan bina yok. Hayatını kaybeden vatandaşlar ve telef olan onlarca hayvan söz konusu. İşte Çevrimtaş köyünden gelişmeler ve köy sakinlerinin aktadıkları.

Elazığ'daki depremde Çevrimtaş köyü tamamen yıkıldı!

Evleri yıkılan vatandaşlarımız için Bakan Murat Kurum 400 rezerv konutun çalışmalarına başlandığını belirtti.

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Elazığ depreminde hayalet şehre döndü! İşte ayakta bir binanın bile kalmadığı Çevrimtaş Köyü
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