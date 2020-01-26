Yeni Türkiye raportörü Amor’dan ilginç yorum: Bir İspanyol olarak darbeyi iyi bilirim

Türkiye aleyhtarı tavrı ile bilinen Kati Piri'den Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye raportörlüğü görevini Kati Piri'den devralan Nacho Sanchez Amor, ayağının tozu ile geldiği Ankara'da FETÖ'nün darbe girişimi ile ilgili ilginç bir yorum yaptı ve "Bir İspanyol olarak darbenin ne olduğunu iyi bilirim" dedi. Amor, Ankara ve İstanbul'da temaslarda bulunacak, Gaziantep'e de gidip Suriyeli göçmenler ile ilgili sorunları dinleyecek. Amor, Ankara temasları kapsamında TBMM'yi de ziyaret etti. İnsan Hakları, AB komisyonları ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ile yemekte bir araya geldi. Yemekte Türkiye AB ilişkileri tüm yönleri ile masaya yatırıldı, Türkiye'nin sitemleri ve eleştirileri iletildi.Görüşmenin önemli gündem maddeleri terör örgütleri PKK ve YPG, FETÖ ile objektiflikten uzak Türkiye ilerleme raporları oldu. Türk tarafı, ilerleme raporları hazırlanırken taraflı davranıldığı, iddialar doğru mu, değil mi diye Türkiye'ye gelinip inceleme bile yapılmadığını dile getirip "Rapor hazırlarken objektif olun. Türkiye'ye gelip yerinde inceleme yapın" uyarısında bulundu. Türkiye'nin AB hedefinden vazgeçmediği, demokratikleşme ile ilgili adımları atmaya devam ettiği, vize serbestisi ve gümrük birliği gibi konularda adım atılması gerektiği belirtildi. Amor ise eleştirilerin yapıcı olması, Türkiye'nin de AB hedefinden vazgeçmemesi gerektiğini söyledi.Türk tarafı, FETÖ konusundaki tüm gerçekler tek tek anlatıp bazı Avrupa ülkelerinin hale bu terör örgütü ile ilgili şüphelerinin olmasını eleştirdi. Darbe ve sonrasına ilişkin açıklamalar yapılarken Amor'un "Bir İspanyol olarak darbenin ne olduğunu iyi bilirim. Biz de yaşadık. İspanya'da darbe olduğunda ABD, 'bu İspanya'nın iç meselesi' gibi davrandı" sözleri dikkat çekti.

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