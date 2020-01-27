4 Bakandan ortak açıklama-CANLI YAYIN

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Bakan Soylu'nun konuşmasından satır başları:



6,8 büyüklüğündeki deprem ve deprem sonrası çalışmalarla ilgili sizleri bilgilendirmek için huzurundayız. Depremden hemen sonra başlayan arama kurtarma çalışmaları ile 45 vatandaşımızı enkaz altından sağ salim çıkarabildik. Şu an itibari ile toplam 39 vatandaşımızı kaybettik. 2 vatandaşımızın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini bir kez daha belirtmek istiyorum.



35 vatandaşımız Elazığ ve ilçelerinde 4 vatandaşımız da Malatya'da hayatını kaybetti. Şu ana kadar 948 artçı deprem meydana geldi.

STK'LARIN TAMAMINA TEŞEKKÜR EDİYORUZ

TSK'nın kargo uçaklarıyla birlikte istediğimiz araçlar malzemeler ve arama kurtarma ekipleri buraya geldi.

Huzurunuzda arama kurtarmacılarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. 1000'e yakın burada bulunan STK'lara çok teşekkür etmek istiyorum.

24 saat esas itibarıyla hem arama kurtarma yapan çadır kuran bu STK'ların tamamına teşekkür ediyoruz.

Depremin hemen akabinde Milli Eğitim Bakanlığımız tüm öğretmenleri çocukların psikolojisi için görevlendirmiştir. Şu ana kadar 45 barınma alanı belirledik.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Elazığ'da deprem bölgesinde açıklama (27 Ocak 2020 Pazartesi)

24 BİN 402 ÇADIR SEVK EDİLDİ

24 bin 402 çadır sevk edildi şu ana kadar bölgeye. 400 kadar da genel amaçlı çadır sevk edildi. Günlük olarak 50 bin kumanya dağıtılacak Elazığ ve Malatya'da.



Bugün itibarıyla hem Malatya'da hem de Elazığ'da kamu kurumları çalışmaya başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hasar tespit çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Adalet Bakanımız burada. Hem Malatya hem de Elazığ'da kamu kurumları çalışmaya başladı. Üç yurt var burada bunlarda herhangi birinde hasar mevcut değil. 4800 personel hizmet vermektedir. Bu personel teknik profesyonel personeldir.

Bizim vatandaşlardan talebimiz şu, 34 okulumuz açık… Spor salonlarımız açık. Gençlik merkezlerimiz açık. Bir şey daha yaptık. Özellikle lavabo ve tuvalet ihtiyaçları için 50'ye yakın kıraathanenin açık kalmasını temin ettik.

24 MİLYON TL DESTEK BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

Şehir hastanesinin şantiyesi vardı. 500 kişilik bir barınmayı orada gerçekleştireceğiz. İl özel idaremize ait arazide yaklaşık 1000 ailenin barınabileceği bir alanı yaklaşık 15 gün içinde inşallah, konteynerlerimiz hazır hemen buraya sevkini başlatıyoruz bir konteyner kent oluşturacağız.

2 bin ağır hasarlı bina tespit edildi. 24 milyon TL toplam destek bölgeye gönderildi.

"AĞIR HASARLI VE YIKILACAK EVLER İÇİN 30 BİN LİRA, ACİL KİRA ÖDENEĞİ OLARAK DA 11 BİN LİRA OLMAK ÜZERE TOPLAM 41 BİN LİRA VERİLECEK"

Ağır hasarlı evlerde oturan vatandaşlar güvenlik kuvvetleri eşliğinde evlerine girip en önemli eşyalarını alacaklar. Bu vatandaşlara toplam 41 bin lira yardımda bulunacağız.

Eşyalarını alabilen vatandaşlara ise yaklaşık 11 bin lira kira yardımı gerçekleştireceğiz.

Orta hasarlı evlerde oturanlara ise 5 bin lira destek ve 27 bin lira güçlendirme kredisi verilecek.

Köyde evi yıkılanlara 11 bin lira acil yardım ve 5 bin lira da eşya yardımı için bir destek ortaya koyacağız.

ELAZIĞ'DA 1000, MALATYA'DA 5000 AİLE İÇİN KONTEYNER KENT



Yaklaşık 4 bin 800 personel hizmet vermektedir. Teknik, profesyonel personeldir. Vatandaşlarımız evlerine girmekte zorlanıyorlar. Biz de bu tavrı doğru ve anlayışla kabul ediyoruz. Biz de bir an önce tespitlerin yapılması için çalışıyoruz. Bizim vatandaşlardan talebimiz şu; 45 barınma merkezimiz var. Okullarımız açık. Spor salonlarımız açık. Gençlik merkezlerimiz, taziye evlerimiz açık. 50 yakın kıraathane açık. İl Özel İdaremize ait Elazığ'da geçici konaklama merkezi 1000 konteynır, 1000 ailenin barınacağı 10 gün içinde sevkini başlatıyoruz. Malatya'da 5 bin kişilik konteynır kentimiz var. Oralar da hazırlanıyor..

SAĞLIK BAKANI KOCA: DURUMU AĞIR OLAN VATANDAŞIMIZ BULUNMUYOR



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları:



Toplam 1607 vatandaşımız hastanelere müracaat etti. Hastanelerde tedavileri devam eden 86 vatandaşımız var. 18 vatandaşımızın yoğun bakımda tedavilerine devam ediliyor. Durumu ağır olan vatandaşımız bulunmuyor.

Enkazdan çıkarılırken bazı yararlılarımızın olduğu malum. Sağlık durumları hakkında bilgi vermem gerekirse Azize Çelik'in gene durumu iyi tedbir amaçlı yoğun bakımda tedavisi devam ediliyor.

2,5 yaşındaki Yüsra Yıldız ve annesi Ayşe Yıldız'ın tedavileri devam ediyor. Yüsra'nın bacaklarında ezikleri vardı ödem nedeniyle tedavisi yapıldı. Annesinin yoğun bakım şartlarında tedavisi devam ediyor.

Şu an sahada 2620 kişinin hizmet verdiklerini söylemek istiyorum. Herhangi bir sağlık kuruluşumuzun depremde hasar görmediğini söylemek istiyorum.