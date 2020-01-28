“Kılıçdaroğlu “Ekrem Bey’i Elazığ’a gönderdik” demişti! İmamoğlu bakın nerede ortaya çıktı!

HIZLI BİR ELAZIĞ ŞEHİR GEZİSİ YAPTIKTAN SONRA....



Ekrem İmamoğlu hızlı bir Elazığ şehir gezisi yaptıktan sonra Erzurum'daki kayak tesislerinde tatil yaptığı ortaya çıktı. "Bir saniye bile boş vaktimiz yok" diyen Ekrem İmamoğlu'nun seçildikten sonra 4 kez tatile çıkması tartışma konusu olmuştu.

YİNE TATİLE ÇIKTI

İmamoğlu ile objektiflere poz veren otel misafirlerinin paylaşımları Erzurum tatilini ortaya çıkardı.

KILIÇDAROĞLU: DEPREM BÖLGESİNE GÖNDERDİK



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ'daki 6.8'lik depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP lideri, "İstanbul Belediye Başkanımız, gönderdiği yardımların halka ulaşıp ulaşmadığını gözlemlemek üzere deprem bölgesine gitti" ifadelerini kullanmıştı.

İşte o fotoğraflar;

"TATİL BANA YAKIŞIYOR"

Ekrem İmamoğlu, deprem bölgesinden kayak yapmaya gitmesi nedeniyle eleştirilerin hedefi haline geldi. Bilindiği üzere İstanbul'da sel felaketi yaşanırken İmamoğlu soluğu Bodrum'da almıştı. Tartışmalara neden olan bu tatilin ardından açıklama yapan İBB Başkanı, "Tatil bana yakışıyor" demişti.