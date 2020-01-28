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“Kılıçdaroğlu “Ekrem Bey’i ’a gönderdik” demişti! İmamoğlu bakın nerede ortaya çıktı!

Türkiye Malatya ve ’daki deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken, devlet tüm imkanlarını kullanarak mağdur vatandaşların hayatını normale döndürmek için çalışıyor. lideri Kılıçdaroğlu da “Ekrem Bey’i Elazığ’a gönderdik” diyerek CHP’nin de deprem bölgesinde olduğunun altını çizmişti. Ancak ’nun hızlı bir Elazığ şehir gezisi yaptıktan sonra ’daki kayak tesislerinde tatil yaptığı ortaya çıktı. “Bir saniye bile boş vaktimiz yok” diyen Ekrem İmamoğlu’nun seçildikten sonra 4 kez tatile çıkması tartışma konusu olmuştu.

Giriş Tarihi: 28.1.2020 12:01 Güncelleme Tarihi: 28.1.2020 12:37 ABONE OL
“Kılıçdaroğlu “Ekrem Bey’i Elazığ’a gönderdik” demişti! İmamoğlu bakın nerede ortaya çıktı!

HIZLI BİR ELAZIĞ ŞEHİR GEZİSİ YAPTIKTAN SONRA....

Ekrem İmamoğlu hızlı bir Elazığ şehir gezisi yaptıktan sonra Erzurum'daki kayak tesislerinde tatil yaptığı ortaya çıktı. "Bir saniye bile boş vaktimiz yok" diyen Ekrem İmamoğlu'nun seçildikten sonra 4 kez tatile çıkması tartışma konusu olmuştu.

YİNE TATİLE ÇIKTI

İmamoğlu ile objektiflere poz veren otel misafirlerinin paylaşımları Erzurum tatilini ortaya çıkardı.

KILIÇDAROĞLU: DEPREM BÖLGESİNE GÖNDERDİK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ'daki 6.8'lik depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP lideri, "İstanbul Belediye Başkanımız, gönderdiği yardımların halka ulaşıp ulaşmadığını gözlemlemek üzere deprem bölgesine gitti" ifadelerini kullanmıştı.

İşte o fotoğraflar;

"TATİL BANA YAKIŞIYOR"

Ekrem İmamoğlu, deprem bölgesinden kayak yapmaya gitmesi nedeniyle eleştirilerin hedefi haline geldi. Bilindiği üzere İstanbul'da sel felaketi yaşanırken İmamoğlu soluğu Bodrum'da almıştı. Tartışmalara neden olan bu tatilin ardından açıklama yapan İBB Başkanı, "Tatil bana yakışıyor" demişti.

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