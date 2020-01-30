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Bakanlık operasyonu resmen duyurdu 'ta son dakika! Bine yakın personel ile başladı

İçişleri Bakanlığı dev operasyonu son dakika olarak duyurdu. Resmen başladığı belirtilen "Kapan-5 Gabar" operasyonu 'ta 780 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla başladı. Alınan son dakika bilgisine güvenlik güçlerimiz terör hedeflerine doğru ilerliyor. İşte ayrıntılar ve operasyondan görüntüler...

Giriş Tarihi: 30.1.2020 10:28 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 10:42 ABONE OL
Bakanlık operasyonu resmen duyurdu Şırnak'ta son dakika! Bine yakın personel ile başladı

İçişleri Bakanlığı tarafınadn Şırnak'ta "Kapan-5 Gabar Operasyonu"nun başlatıldığı resmen bildirildi.

ÇOK SAYIDA PERSONEL GÖREV ALIYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gabar barınma alanında bulundukları değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı ve Siirt İl Jandarma Komutanı'nın arazide sevk ve idare ettiği operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 780 personel, 51 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

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Bakanlık operasyonu resmen duyurdu Şırnak'ta son dakika! Bine yakın personel ile başladı
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