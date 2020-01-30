"Kapan-5 Gabar Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 780 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-5 Gabar Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.
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