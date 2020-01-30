CHP liderinin avukatına ‘FETÖ’ye yardım’ davası

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik hakkında yürütülen 'FETÖ'ye yardım' soruşturması tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Çelik hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede Çelik'in FETÖ'den kapatılan YARSAV'a 17 bin lira bağış yaptığı, YARSAV'ın FETÖ'den ceza alan eski başkanı ile 417 telefon irtibatının olduğu kaydedildi. Yine Çelik'in çok sayıda FETÖ'den işlem görmüş kişiyle irtibatının olduğu belirtilen iddianamede, 7 Şubat MİT Krizi sürecinde de gazilerden topladığı imzalarla FETÖ'nün emellerine hizmet ettiği ileri sürüldü. Celal Çelik, Ağır Ceza'da yargılanacak.