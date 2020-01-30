Gezi’de ağaçlar sökülüyor

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İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı'na bağlı Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Taksim Gezi Parkı'nda 'doku bozulması mantarı' hastalığı gerekçesiyle kuruyan çınar ağaçlarını, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 07.07.2017 tarih ve 5567 sayılı kararı gereği kaldırdığını duyurdu. 77 adet ağacın söküleceği belirtilen Gezi Parkı'nda kuruyan ağaçların yerine farklı türde yeni ağaçlar dikileceği ifade edildi. İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin çalışmayla ilgili, "Hastalık İstanbul'umuzun başka bölgelerindeki çınar ağaçlarında da mevcut. Şu an için bilinen tek yöntem, hastalık tespit edilenlerin hızlıca alandan uzaklaştırılması. Geç kalındıkça hastalığın etki alanı büyüyor ve bölgedeki tüm çınarları etkiliyor. Yine son fırtınalarda bu ağaçlardan 9'u devrildi ve kent yaşantısı için tehlike arz eder bir duruma geldi" dedi.