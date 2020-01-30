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Son dakika: Akdeniz'de 5.8'lik korkutan ! Deprem ve Marmaris'te de hissedildi

Son dakika bilgisine göre Akdeniz'de , , Marmaris ve Bodrum'da da hissedilen 5.8 şiddetinde bir oldu! Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin Twitter üzerinden aktardığı son dakika bilgisine göre Akdeniz'de 5.8 şiddetinde bir deprem oldu! İzmir'de deprem yoğun bir şekilde hissedildi. Aynı zamanda deprem Marmaris, Bodrum, Muğla gibi illerde de hissedildi. Vatandaşlar 5.8'lik depremin ardından panik yaşarken son dakika detayları geliyor. 5.8'lik depremin ardından 14:32'de Akdeniz'de 3.9 şiddetinde bir deprem daha oldu.

Giriş Tarihi: 30.1.2020 14:40 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 14:54 ABONE OL
Son dakika: Akdeniz'de 5.8'lik korkutan deprem! Deprem İzmir ve Marmaris'te de hissedildi

Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 5.8 olarak açıkladı. AFAD son depremler listesinde Akdeniz'deki depremin 5.5 şiddetinde olduğunu açıkladı. AFAD tarafından yapılan resmi açıklamada depremin şiddetinin 5.5 olduğu, derinliğinin 12.11 km olduğunu Marmaris ve Muğla'da oldukça yüksek bir şekilde hissedildiğini ifade edildi. Deprem aynı zamanda Yunanistan'da da hissedildi.

Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika açıklamasına göre Akdeniz'de şiddetli bir deprem daha meydana geldi. Deprem Muğla, Marmaris, İzmir ve Bodrum'da etkili şekilde hissedilirken vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşadı. Kandilli, Akdeniz'de olan ve Marmaris, Bodrum, Muğla ve İzmir'de hissedilen depremin şiddetini 5.8 olarak açıkladı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından son depremler ile ilgili gelişmelerde arama motoru üzerinde yoğun olarak araştırılmaya başladı.

Akdeniz'de saat 14:21'de meydana gelen 5.8'lik depremin ardından 3.9 ve 3.7 şiddetinde iki artçı deprem daha oldu.

İŞTE SON DEPREMLER LİSTESİ (İZMİR DEPREM)

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Son dakika: Akdeniz'de 5.8'lik korkutan deprem! Deprem İzmir ve Marmaris'te de hissedildi
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