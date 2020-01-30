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: Akdeniz'de üst üste depremler! İzmir, Marmaris, Bodrum depremi hissetti! 5.6 şiddetinde...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgisine göre gece yarısı 04:28'te Akdeniz'de 5.6 şiddetinde bir oldu! Bu deprem İzmir, Marmaris, Muğla, Bodrum, Antalya gibi yerleşim yerlerinden de hissedildi. Depremin derinliğinin 31.9 km olduğu açıklandı. Bu depremden sonra 04:46'da merkez üssü Yunanistan olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem, 04:46'da 3.9'luk bir deprem 04:59'da şiddetinde bir deprem, 05:10'da 3.9 şiddetinde bir deprem daha oldu. İşte son depremler listesi...

Giriş Tarihi: 30.1.2020 06:42 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 07:00 ABONE OL
Son dakika: Akdeniz'de üst üste depremler! İzmir, Marmaris, Bodrum depremi hissetti! 5.6 şiddetinde...

Geçtiğimiz hafta Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından Manisa'da, Ankara'da ve İstanbul'da üst üste depremler meydana geldi. Sabaha karşı Marmaris ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar sarsıntıyla uyandı. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre sabaha kadar Akdeniz'de 5 farklı deprem oldu. Bu depremlerin şiddetlerinin en büyüğü 5.6 en küçüğü ise 3.1, AFAD verilerine göre ise Marmaris'te (Muğla) 04:28'te şiddeti 5.4 olan bir deprem meydana geldi. Son depremler listesiyle sarsıntıları detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

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Son dakika: Akdeniz'de üst üste depremler! İzmir, Marmaris, Bodrum depremi hissetti! 5.6 şiddetinde...
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