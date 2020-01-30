Son dakika: Akdeniz'de üst üste depremler! İzmir, Marmaris, Bodrum depremi hissetti! 5.6 şiddetinde...

Geçtiğimiz hafta Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından Manisa'da, Ankara'da ve İstanbul'da üst üste depremler meydana geldi. Sabaha karşı Marmaris ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar sarsıntıyla uyandı. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre sabaha kadar Akdeniz'de 5 farklı deprem oldu. Bu depremlerin şiddetlerinin en büyüğü 5.6 en küçüğü ise 3.1, AFAD verilerine göre ise Marmaris'te (Muğla) 04:28'te şiddeti 5.4 olan bir deprem meydana geldi. Son depremler listesiyle sarsıntıları detaylı olarak inceleyebilirsiniz.