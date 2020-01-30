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Son dakika: Kiraları yüzde yüz arttırmışlardı! Başsavcılık harekete geçti

Cumhuriyet Başsavcılığı, deprem sonrasında ev kiralarında fahiş artış olduğu haberleri üzerine ilgililer hakkında araştırma ve soruşturma başlattı.

Giriş Tarihi: 30.1.2020 11:48 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 12:18 ABONE OL
Son dakika: Kiraları yüzde yüz arttırmışlardı! Başsavcılık harekete geçti

ELAZIĞ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Sivrice merkezli 6.8'lik depremin ardından kentte kira ücretlerinin artırılmasıyla ilgili resen araştırma ve soruşturma başlatıldı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "24.01.2020 tarihinde ilimizde meydana gelen deprem sonrasında evlerinde hasar olan vatandaşlarımızın kiralık ev arayışına girdiği, ancak ev kiralarında fahiş miktarda artış olduğu yönünde basına yansıyan haberler üzerine ilgililer hakkında 6502 sayılı Yasa ve yasal mevzuat kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca resen araştırma ve soruşturmaya başlanmış olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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BAKAN KURUM GEREKLİ İŞLEMİ YAPACAĞIZ DEMİŞTİ!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kira fiyatlarında olan artışın takibini yapıyoruz. Fahiş fiyat arttıranlarla ilgili bakanlıklarımız, savcılıklarımız gerekli denetimleri yapıyorlar. Ben Elazığ'ın genelinde olduğunu düşünmüyorum. Belki birkaç fırsatçı çıkabilir. O fırsatçılarla ilgili gerekli işlemi yapacağız" ifadelerini kullanmıştı..

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Son dakika: Kiraları yüzde yüz arttırmışlardı! Başsavcılık harekete geçti
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