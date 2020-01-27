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AFAD açıkladı: Elazığ depreminde hayatını kaybeden ve yaralananların sayısı...

AFAD: "AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleri ile şimdiye kadar 45 kişi enkazdan sağ kurtarılmıştır. Depremde 39 vatandaşımız hayatını kaybetmiş (Elazığ 35, Malatya 4), deprem sonrası hastanelere başvuran bin 607 vatandaşımızdan bin 516’sı taburcu edilmiştir."

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 27.1.2020 08:57 Güncelleme Tarihi: 27.1.2020 09:04 ABONE OL
AFAD açıkladı: Elazığ depreminde hayatını kaybeden ve yaralananların sayısı...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Elazığ'da meydana gelen ve günlerdir arama kurtarma çalışmaları süren 6.8'lik depremin ardından bölgedeki son duruma ilişkin bir açıklama yayınladı.

39 VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK, YARALILARIN BİN 516'SI TABURCU OLDU

Açıklamada şöyle denildi:

"AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleri ile şimdiye kadar 45 kişi enkazdan sağ kurtarılmıştır. Depremde 39 vatandaşımız hayatını kaybetmiş (Elazığ 35, Malatya 4), deprem sonrası hastanelere başvuran bin 607 vatandaşımızdan bin 516'sı taburcu edilmiştir."

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AFAD açıkladı: Elazığ depreminde hayatını kaybeden ve yaralananların sayısı...
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